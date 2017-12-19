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أسواق عربية
التباين يسيطر على أداء البورصات العربية
الثلاثاء 19 ديسمبر 2017 08:34 م
البورصات العربية 55
أخر الأخبار
البورصات العربية 55
خالد بدر الدين
تباين أداء مؤشرات البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بصعود 4 بورصات بقيادة الدوحة وهبوط 4 بورصات أخرى بنسب ضعيفة تصدرتها بورصة أبوظبى.
وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة الدوحة قفز بأكثر من3.8 % ليصل إلى 8523 نقطة ليسجل أكبر مكسب ليوم واحد منذ يناير 2016 وأعلى مستوياته منذ أواخر سبتمبر الماضى وارتفع المؤشر فوق متوسطه في 100 يوم للمرة الأولى منذ أبريل من هذا العام .
وصعد سعر سهم شركة ازدان القابضة العقارية 7.9 % وبلغت خسائر السهم 57 %% في الفترة من نهاية 2016 إلى منتصف نوفمبر الماضى وارتفع سعر سهم شركة بروة العقارية 5.6 %.
وتقدم مؤشر بورصة الكويت بحوالى 0.8 % ليزداد إلى 4216 نقطة ومؤشر بورصة البحرين بأكثر من 0.3 % ليرتفع إلى 1269 نقطة.
وكسب مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.1 % ليستقر عند 7199 نقطة وفقدت أسهم شركات الأسمنت التي ارتفعت بشكل كبير في الأيام الماضية بفعل آمال بأن الميزانية ستدعم الإنفاق على البنية التحتية، قوتها الدافعة ولكن سهم مكة للإنشاء والتعمير قفز سعره 10 % .
وتراجع مؤشر سوق مال أبوظبي العام بحوالى 0.7 % ليصل إلى 4367 نقطة مع هبوط سعر سهم شركة دانة غاز بأكثر من 4.2 % .
وهبط مؤشر سوق مال دبي العام بحوالى 0.4 % ليسجل 3359 نقطة مع انخفاض الأسهم بشكل عام في قائمته و لكن سعر سهم شركة دريك آند سكل انترناشيونال للمقاولات زاد 0.9 % وكان الأكثر تداولا في البورصة.
وانخفض المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بحوالى 0.3 % لينزل إلى 14678 نقطة ومؤشر بورصة مسقط بنفس النسبة ليستقر عند 5070 نقطة .
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