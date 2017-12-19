480.3 مليون دولار صادرات الطباعة خلال 11 شهرًا

تغطية- محمد مجدى وأحمد اللاهونى









قال هاني قسيس، عضو المجلس التصديري للطباعة، إن المجلس سيعمل على زيادة صادرات القطاع من خلال التعاون مع الشركات العالمية لتوريد مواد التعبئة والتغليف.





وأضاف، خلال كلمته باجتماع المجلس، اليوم، أن الفترة المقبلة تحتاج إلى تطوير الشركات العاملة فى مجال المنتجات الورقية من خلال ضخ استثمارات جديدة بتلك الشركات لزيادة الطاقات الإنتاجية لتغطية السوق المحلية والتصدير للخارج، لافتًا إلى أن إجمالي صادرات المنتجات الورقية بلغ 480.3 مليون دولار خلال 11 شهرًا من 2017.





من جانبه طالب خالد عبده، عضو المجلس، بضرورة العمل على حل مشكلة الأكواد الخاصة بالمنتجات المشتركة مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، مع مخاطبة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من أجل تحديد الأكواد الخاصة بكل مجلس.



