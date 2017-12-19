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اقتصاد وأسواق
480.3 مليون دولار صادرات الطباعة خلال 11 شهرًا
الثلاثاء 19 ديسمبر 2017 07:58 م
هاني قسيس
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هاني قسيس
تغطية- محمد مجدى وأحمد اللاهونى
قال هاني قسيس، عضو المجلس التصديري للطباعة، إن المجلس سيعمل على زيادة صادرات القطاع من خلال التعاون مع الشركات العالمية لتوريد مواد التعبئة والتغليف.
وأضاف، خلال كلمته باجتماع المجلس، اليوم، أن الفترة المقبلة تحتاج إلى تطوير الشركات العاملة فى مجال المنتجات الورقية من خلال ضخ استثمارات جديدة بتلك الشركات لزيادة الطاقات الإنتاجية لتغطية السوق المحلية والتصدير للخارج، لافتًا إلى أن إجمالي صادرات المنتجات الورقية بلغ 480.3 مليون دولار خلال 11 شهرًا من 2017.
من جانبه طالب خالد عبده، عضو المجلس، بضرورة العمل على حل مشكلة الأكواد الخاصة بالمنتجات المشتركة مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، مع مخاطبة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من أجل تحديد الأكواد الخاصة بكل مجلس.
تجدر الإشارة إلى أن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أصدر القرار رقم 1529 لسنة 2017، والخاص بإنشاء المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق برئاسة نديم إدوارد إلياس، وعضوية كل من جورج نوبار وطارق حسبو وأحمد محمد إبراهيم وأحمد جابر والمهندس سمير البيلي أبو صالح وهاني محمود وإيميل بوستاني وحسام رفعت ومحمد إبراهيم صالح وحسن محمد حسن عاكف ومحمد رشاد هاشم الشريف ومحمد مصطفى عاشور وهاني سليم عزيز قسيس وشريف إبراهيم المعلم وخالد عبده، لمدة 3 سنوات.
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