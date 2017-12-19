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نقل وملاحة
شركة طيران إماراتية تعلق رحلاتها لإيران
الثلاثاء 19 ديسمبر 2017 07:15 م
الاتحاد للطيران الإماراتية
أخر الأخبار
الاتحاد للطيران الإماراتية
RT
أعلنت شركة "الاتحاد للطيران" الإماراتية تعليق رحلاتها الجوية على خط أبو ظبي طهران، اعتبارًا من 24 يناير 2018.
وذكرت وسائل الإعلام الإماراتية الرسمية أن الشركة ستقوم بتعديل عدد رحلاتها بين العاصمتين الإماراتية والإيرانية بدءًا من 25 ديسمبر 2017 وحتى 23 يناير 2018، لتقلصها من 5 رحلات أسبوعيًّا إلى 2.
وقالت الشركة إنه ستتم إعادة الحجز للضيوف الذين حجزوا على رحلات كانت مقررة لما قبل 23 يناير 2018، على رحلات بديلة، بحسب توفر المقاعد، أو يمكنهم استعادة أموالهم بالكامل، فيما سيسترد الضيوف الذين حجزوا على رحلات بعد 24 يناير 2018، كامل المبلغ المدفوع.
تأتي هذه الخطوة على خلفية التدهور الحاد في العلاقات بين عدد من الدول العربية، على رأسها السعودية وحلفاؤها في منطقة الخليج، ومن بينها الإمارات، في ظل الهجمات الصاروخية على المملكة من قوات الحوثيين اليمنيين.
وتصر كل من السعودية والإمارات، وكذلك الولايات المتحدة، على أن هذه الصواريخ تم توريدها للحوثيين من قِبل السلطات الإيرانية.
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