نقص الأدوية أهم موضوعات توك شو الليلة

رحاب صبحى





قضية إغلاق شارع السودان فى "مساء dmc“

يواصل الإعلامى أسامة كمال، في برنامجه "مساء Dmc" على قناة Dmc، فى العاشرة مساءً، مبادرته في مشاركة أبناء الشهداء، ويشارك أحمد وزياد وماسي أبناء الشهيد ياسر فريج.





وفي الفقرة الثانية يفتح ملف القنابل الموقوتة داخل الكتلة السكنية، ومن سمح أن تكون أفران الخبز ومستودعات البوتاجاز ومحطات البنزين جزءًا من الكتلة السكنية، ويناقش النائب بدوي النويشي، عضو لجنة الإدارة المحلية، واللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة الأسبق، واللواء عبد العزيز توفيق مدير الحماية المدنية الأسبق، كيفية التعامل مع هذه الظواهر الخطرة. وفي الفقرة الأخيرة يفتح كمال قضية إغلاق شارع السودان.





أصحاب القدرات الخاصة موضوع "آخر النهار"

يستضيف الإعلامي معتز الدمرداش، في برنامجه "آخر النهار" على فضائية "النهار"، الشاب محمود عبده الذي رقص بقدم واحدة في مباراة الكونغو.





ويحكي الضيف عن أسباب تكوينه منتخب المعجزات، وكيف ظهرت فكرة تكوين المنتخب وما مصير الفريق و11 لاعبًا من أصحاب القدرات الخاصة، وما هدفه وأحلامه في كرة القدم؟ وهل تساندهم وزارة الشباب والرياضة في تحقيق الحلم؟







نقص الأدوية فى "الملف" على العاصمة

يفتح الإعلامى عزمى مجاهد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق فى الكرة الطائرة، من برنامجه "الملف" المذاع على فضائية "العاصمة"، فى الثامنة والنصف مساء، ملف "نقص الأدوية" وتأثيرها فى السوق المصرية.







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