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سيـــاســة
رئيس حزب الأحرار يطالب بقطع العلاقات مع أمريكا
الثلاثاء 19 ديسمبر 2017 06:17 م
الدكتور مدحت نجيب، رئيس حزب الأحرار
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الدكتور مدحت نجيب، رئيس حزب الأحرار
إيمان عوف
أطالب الدول العربية بقطع العلاقات مع أمريكا وطرد الدبلوماسيين الإسرائيليين حتى امتناع ترامب عن نقل السفارة.
قال الدكتور مدحت نجيب، رئيس حزب الأحرار، إنه يتعين على الدول العربية مقاطعة العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وطرد أي دبلوماسي إسرائيلي متواجد في الدول العربية، خاصة بعد جلسة مجلس الأمن، أمس، عندما وقفت ضد مشروع مصر وتحدّت العالم بأسره.
وأعلن نجيب أن إعلان الدول العربية، خاصة الخليج، قطع العلاقات مع أمريكا سيؤثر بشكل كبير في قرار تراجع ترامب عن نقل السفارة للقدس، موضحًا أنه للأسف العرب من الصعب أن يأخذوا مثل هذا القرار.
دونالد ترامب
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