رئيس حزب الأحرار يطالب بقطع العلاقات مع أمريكا

إيمان عوف

قال الدكتور مدحت نجيب، رئيس حزب الأحرار، إنه يتعين على الدول العربية مقاطعة العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وطرد أي دبلوماسي إسرائيلي متواجد في الدول العربية، خاصة بعد جلسة مجلس الأمن، أمس، عندما وقفت ضد مشروع مصر وتحدّت العالم بأسره.