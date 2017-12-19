محمد مجدى وأحمد اللاهوني





قال نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف، إن صادرات قطاع الطباعة والتغليف تمثل 10% من إجمالي الصادرات المصرية سنويًا.





وأوضح رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق، خلال أول اجتماع للمجلس، اليوم الثلاثاء، أن مواد التعبئة والتغليف تدخل في جميع المنتجات التي يتم تصديرها.





وأوضح أن هناك إستراتيجية للطباعة سيتم تطويرها، مشيرًا إلى أن الصين على سبيل المثال تصدر ورق طباعة بقيمة مليار و90 مليون دولار سنويًا.





كان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أصدر قرارًا، في ديسمبر الحالى، بتشكيل أول مجلس تصديرى لصناعة الطباعة والتغليف، برئاسة نديم إدوار إلياس، وعضوية جورج نوبار، أحمد محمد ابراهيم، أحمد جابر، حسام رفعت، محمد رشاد، خالد عبده، شريف إبراهيم المعلم، هانى سليم عزيز، محمد مصطفى عاشور.

ووجه الوزير فى قراره المجلس، بدراسة مشاكل صادرات القطاع، ووضع مقترحات لسبل حلها ورفعها إلى جهات الاختصاص، وطرح رؤية المصدرين حول التشريعات والسياسات الحكومية وتقديم ما يلزم لتحديثها.



