أحمد جابر وسمير البيلى وكيلين للمجلس التصديرى للطباعة

غرفة الطباعة

محمد مجدى وأحمد اللاهونى



وافق المجلس التصديرى لصناعة الطباعة والتغليف، برئاسة نديم إلياس، على تشكيل هيئة المكتب، ووقع الاختيار على انتخاب المهندس أحمد جابر، والمهندس سمير البيلى كوكيلين للمجلس، ومحمد عاشور أميناً للصندوق.



كان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أصدر قراراً، ديسمبر الحالى، بتشكيل أول مجلس تصديرى لصناعة الطباعة والتغليف، برئاسة نديم إدوار إلياس، وعضوية كل من جورج نوبار، أحمد محمد ابراهيم، أحمد جابر، حسام رفعت، محمد رشاد، خالد عبده، شريف إبراهيم المعلم، هانى سليم عزيز، محمد مصطفى عاشور.



ووجه الوزير فى قراره المجلس، بدراسة مشاكل صادرات القطاع ووضع مقترحات لسبل حلها ورفعها إلى جهات الاختصاص، وطرح رؤية المصدرين حول التشريعات والسياسات الحكومية وتقديم ما يلزم لتحديثها.