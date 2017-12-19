التعليم العالى تبحث مع طوكيو إنشاء مدينة للابتكار

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي 66

بعد تجربة المدارس اليابانية



المال خاص



أكد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على تعزيز آليات التعاون بين مصر واليابان وخاصة فى مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وكذلك الاستفادة من الخبرات اليابانية فى إنشاء مدينة العلوم والابتكار بالعاصمة الإدارية الجديدة، والأكاديمية العليا للعلوم.



جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم مع ساتوشى تاناكا المدير التنفيذى لمنتدى العلوم والتكنولوجيا فى المجتمع باليابان، والوفد المرافق له، وبحضور د. عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمى، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ود. جاد القاضى مدير العلاقات الدولية بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وذلك بمقر الوزارة.



وهذا التعاون المصري الياباني ليس الأول، فقد سبق أن تعاونت وزارة التربية والتعليم مع اليابان لافتتاح مدارس يابانية بمصر، غير أن الوزارة أجلت بدء الدراسة فيها لتلافي عدد من الملاحظات.





وخلال اللقاء ناقش الجانبان تفعيل المزيد من أوجه التعاون بين مصر واليابان فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتبادل الخبرات بين العلماء المصريين واليابانيين فى المجالات البحثية ذات الاهتمام المشترك ومنها: آليات ربط البحث العلمى بالصناعة، وتشجيع رجال الأعمال والصناعة على الاستثمار فى العلوم والتكنولوجيا.



وأشار الوزير إلى ضرورة الاستفادة من الخبراء اليابانيين فى حل المشكلات الصناعية وتحقيق التطبيق العلمى لمخرجات البحث العلمى، وربط مشروعات الابتكارات الجديدة بمنظومة الصناعة الوطنية فى مصر، وتبادل الزيارات بين العلماء المصريين واليابانيين، ومشاركة الخبراء اليابانيين فى النهوض بالمنظومة البحثية لخدمة أغراض التنمية، وخاصةً فى المجالات ذات الأولوية لخطة التنمية المستدامة بالدولة2030.



ومن جانبه وجه ساتوشى تاناكا الدعوة للوزير للمشاركة فى فعاليات (منتدى العلوم والتكنولوجيا فى المجتمع) والمقرر عقده فى أكتوبر 2018 لمدة ثلاثة أيام



وتعقد الفعاليات سنوياً تحت رعاية الحكومة اليابانية، بمشاركة 80 دولة على مستوى العالم؛ بهدف التعاون بين الدول المشاركة فى مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأكد الجانب اليابانى حرص بلاده على دفع علاقات التعاون مع مصر فى شتى المجالات وخاصة العلوم والتكنولوجيا والابتكار.



