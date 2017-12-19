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بورصة وشركات
البورصة تتلقى مستندات زيادة رأسمال بنك البركة
الثلاثاء 19 ديسمبر 2017 04:44 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
المال - خاص
قالت إدارة البورصة المصرية، إنها تلقت مستندات زيادة رأسمال بنك البركة مصر، وجارى فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.
وتقدم البنك بمستندات قيد زيادة رأس المال المصدر من 1.1 مليار جنيه، ليصبح 1.26 مليار جنيه، بزيادة قدرها 165.2 مليون جنيه.
وتوزع الزيادة على 23.6 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 7 جنيهات للواحد، بواقع 0.15 سهم مجانى لكل أصلي تقريباً.
وتمول الزيادة من حصة المساهمين فى توزيعات أرباح العام، وفقاً للقوائم المالية فى 31 ديسمبر 2016.
وارتفعت أرباح البنك خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى 534.7 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 387.9 مليون جنيه، بالفترة المقارنة من العام السابق.
ويبلغ رأسمال البنك قبل الزيادة 1.1 مليار جنيه، موزعًا على 157.3 مليون سهم، بقيمة اسمية 7 جنيهات للواحد.
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