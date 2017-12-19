المنيا الجديدة تبيع 14 وحدة بمزاد علنى

جهاز المنيا الجديدة

محمود زكي



قال المهندس سيد همام نائب رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة ، إن الجهاز نجح في بيع 11 وحدة تجارية بالإضافة إلى وحدتين إداريتين وكذلك صيدلية خلال المزاد العلني الذي أجراه الجهاز مساء أمس.



وأضاف همام أن الأسعار تراوحت بين 6500 جنيه للمتر إلى 16 ألف جنيه وذلك كأعلى سعر للمتر التجاري خلال المزاد وذلك لصالح محل بقالة بالحي الرابع بالمدينة بينما سجل بيع الصيدلية 7500 جنيه للمتر



وأشار همام أن سعر المتر الإداري بلغ حوالي 7000 جنيه للمتر حيث نجح جهاز المدينة في بيع وحدتين من أصل 4 وحدات كان الجهاز قد طرحهم بالمزاد موضحًا أن هناك زيادة في أسعار المتر التجاري مقارنة بأخر مزاد بالمدينة والذي سجل أعلى سعر به 7 آلاف جنيه للمتر وذلك بزيادة تقدر بحوالي 128% عن آخر مزاد تم بالمدينة



وأوضح أن هناك ثلاث شركات مقاولات تقوم بتنفيذ 230 وحدة إسكان متوسط بالمدينة " دار مصر على أن يتم الانتهاء منها بنهاية العام المالي القادم حيث أن الشركات التي تقوم بالتنفيذ هي شركة حربي نظير للمقاولات والتي تقوم بتنفيذ 7 عمارات بينما تقوم شركة البنا للمقاولات بتنفيذ 5 عمارات وحصلت جمعية رجال أعمال أسيوط على تنفيذ 6 عمارات.



ولفت إلى أنه جاري البت المالي لمشروع شبكات مياه والصرف الصحي بالمدينة بالإضافة إلى أن جارى طرح أعمال طرق 140 فدان بمنطقة الإسكان الإجتماعى بالمدينة.



وأضاف همام أن الجهاز بدأ بالفعل تنفيذ 48 عمارة من مشروع سكن مصر، الذي أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، مشيرًا إلى أن التنفيذ بدأ في منتصف الشهر الماضي.



وأضاف نائب رئيس الجهاز أن هناك 5 شركات مقاولات تنفذ المشروع وهو الاسراء للمقاولات العامة، بالإضافة إلى جمعية رجالة أسيوط، وكذلك شركة حربي نظير للمقاولات العامة، وشركة البنا للتشييد والبناء.



وأكد أن شركة مختار إبراهيم للمقاولات العامة تقوم حاليًّا بتنفيذ أعمال مرافق بالمدينة بتكلفة تبلغ 140 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه جارٍ طرح تنفيذ 18 عمارة إسكان متوسط "دار مصر" بالمدينة.





