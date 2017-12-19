الكابلات الكهربائية تراهن على الجيزة باور لإنعاش نتائج أعمالها

الكابلات

رجب عزالدين



قالت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، إن قوائمها المالية فى 30 سبتمبر 2017، تأثرت بتشغيل شركة الجيزة باور للصناعة، المملوكة لها بنسبة 99.9%.



وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن قوائمها المالية فى 30 سبتمبر أظهرت تحقيق الجيزة باور أرباحًا قدرها 16.2 مليون جنيه، متوقعة تزايد أرباحها خلال العام المقبل بما يدفع إلى تحسن نتائج أعمالها المجمعة.



وسجلت الكابلات الكهربائية صافى ربح قدرها 14.24 مليون جنيه، خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2017، مقابل خسائر بلغت 18.4 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.



وزادت مبيعات الشركة خلال الربع الثالث إلى 242.3 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 218.9 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.