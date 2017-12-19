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10 معلومات عن القمر الصناعي المصري المنطلق من روسيا
الثلاثاء 19 ديسمبر 2017 04:12 م
القمر الصناعي
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القمر الصناعي
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كشف حسين الشافعي رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم لـقناة روسيا اليوم عن نية القاهرة وموسكو إطلاق قمر صناعي مصري جديد يحمل اسم "إيجيبت سات – A" بحلول عام 2019.
وطرحت القناة 10 معلومات عن القمر الصناعي المصري الجديد:
1.تبلغ تكلفة القمر المصري الجديد 100 مليون دولار
2.تصنعه مجموعة كبيرة من أفضل المصممين الروس في تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية
3.يتمتع بخصائص تفوق الأقمار الصناعية الأخرى، حيث يتم تزويده بأحدث الأنظمة البصرية والمراقبة وزيادة كفاءة الخلايا الشمسية
4.يستطيع القمر الصناعي المصري الجديد رصد الحدود المصرية من جميع الاتجاهات وتصوير المناطق بجودة عالية
5.ويساعد مصر أيضا في تنمية المناطق الزراعية واكتشاف الثروات المعدنية
6.تزويد القمر بكاميرا 2.5 متر مثل القمر السابق
7.يكشف القمر الصناعي المصري "إيجيبت سات – A" مصر 3 مرات يوميا
8.يقدم القمر لمصر الصور بجودة عالية مرة كل شهر للمساعدة في خدمة القطاعات المختلفة
9.تستطيع مصر استغلال القمر في بيع الصور للدول العربية الأخرى عن طريق الاتفاق على تصوير مناطق محددة لهذه الدول
10.ينطلق القمر في الأشهر الأخيرة من 2018 أو الأولى من 2019
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