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اقتصاد وأسواق
700 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب
الثلاثاء 19 ديسمبر 2017 03:36 م
المغرب
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المغرب
دعاء حسني
قال طارق السلاب، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، إن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ 475 مليون دولار، بنهاية 2015، وارتفع ليصل إلى 700 مليون دولار، بنهاية العام الماضي، ونسعى لزيادته عبر الفرص المتاحة.
وأكد السلاب، لـ"المال"، على هامش توقيع بروتوكول تعاون مع الغرفة خنيفرة بالمغرب، الأسبوع الماضي، أن الغرفة المغربية تمثل غرفة لمجموعة بلاد وسط المغرب، والتوقيع يمثل اتفاقًا عامًا يسمح للمستثمرين بلقاءات ثنائية، لتبادل المعلومات والأفكار بين رجال أعمال البلدين خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن مصر تصدر إلى المغرب الأدوية والأثاث والسيراميك، وتستورد منها المواد الزراعية كالزيتون، إضافة إلى الأخشاب.
وأضاف أن المناخ الاستثماري في المغرب شهد نموًا على مدار الثلاث إلى الأربع سنوات الماضية، وتقدم المغرب خاصة فى التصنيع حوافز متنوعة لجذب الاستثمارات الخارجية بينها حوافز ضريبية.
ولفت إلى أن رجال الأعمال بالمغرب يسعون للدخول في شراكات مع كافة الدول المعنية بالاستثمار، ومصر قريبة للغاية منهم جغرافياً، وهناك فرص استثمارية بين البلدين لتنفيذها.
مصر
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