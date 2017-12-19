ختام متباين لمؤشرات البورصة والعرب الأكثر بيعا

رجب عزالدين:





اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب.

وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.29% عند مستوى 14678 نقطة ، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.57% عند مستوى 840 نقطة ، كما صعد اﻷوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.33% عند مستوى 1962 نقطة، بينما هبط الخمسينى بنحو 0.50 % عند 2585نقطة وكذلك نظيره العشرينى بنسبة 0.05% عند مستوى 14548 نقطة.

وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط مليار جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية و الأجنبية والأفراد المصريين والأجانب للشراء بصافى قيم تداولات بلغت 17.7 مليون جنيه و 22 جنيه و6.4مليون جنيه و4.2 مليون جنيه على التوالى بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية للبيع بصافى قيم تداولات بلغت 43.8 مليون جنيه و6.6مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 66 سهم من إجمالى 194 سهما متداولا،بينما هبط 99 سهم وبقى 29 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على صعود متباين لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والأجانب حيث صعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.03% عند مستوى 14721 نقطة ، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 2.11% عند مستوى 835نقطة.