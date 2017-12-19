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سيـــاســة
3 ملايين جنيه من بنك مصر لترميم الأماكن الأثرية بمصر الجديدة
الثلاثاء 19 ديسمبر 2017 03:19 م
مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
أخر الأخبار
مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
ياسمين فواز
أعلن النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن موافقة رئيس مجلس إدارة بنك مصر، على منح حى مصر الجديدة مبلغ 3 ملايين جنيه، وذلك فى إطار المسئولية المجتمعية لترميم وطلاء مبانى مصر الجديدة التراثية.
وأوضح البرلمانى أن ترميم وطلاء المباني سيكون من ميدان روكسى، وحتى نهاية شارع إبراهيم اللقانى أمام الاتحادية.
البرلمان
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