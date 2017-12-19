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طاقة
وزير الكهرباء: لا أعلم مصير منحة ألمانية بقيمة 500 مليون يورو
الثلاثاء 19 ديسمبر 2017 03:02 م
وزير الكهرباء
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وزير الكهرباء
ياسمين فواز
أكد وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، أنه لا يعلم مصير منحة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بقيمة 500 مليون يورو، والتي كانت قد أعلنت عنها خلال لقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسي .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 507 لسنة 2017 بين الحكومتين المصرية والألمانية، ردا على سؤال للنائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وجهه لوزير الكهرباء عن مشروعات الحكومة التي تنفذ بالـ 500 مليون يورو المنحة من الدولة الألمانية، قائلا:" هل حد تحرك من الحكومة وقدم مشاريع عشان هذه المنحة؟ خاصة وأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى لقائها بالرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلنت عن صرف المنحة على مرحلتين الأولى عام 2016 بواقع 250 مليون يورو والثانية العام الجارى 250 مليون يورو".
وتابع عابد خلال الجلسة: "هل سألت الحكومة ما مصير هذه الأموال وأين ذهبت؟".
من جانبه، رد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، قائلا: "نحن نناقش اتفاقية قائمة بين الطرفين المصري والألماني بفائدة ضئيلة جدا، ونأمل أن تكون مصر منتجة للطاقة المتجددة بحلول عام 2020 حوالى 26% من حجم الاستهلاك".
فأعاد علاء عابد طرح سؤاله مرة أخرى على الوزير قائلا: "السؤال تحديدًا لما رئيسة وزراء دولة تمنح مصر أموال لمشروعات تنموية في مجال الطاقة ما سبب اللجوء للقروض حتى لو كانت بفوائد ضئيلة وعلى سنوات طويل، هل نحن دولة غنية، هل الإدارة الألمانية محددة مشروعات معينة بعيدة عن الطاقة".
ولفت عابد، إلى أن الموازنة الألمانية تنتهي يوم 31 ديسمبر وستعود الفلوس لألمانيا دون أن تستفيد منها الحكومة، بينما تلجأ الحكومة للاقتراض حتى ولو بفائدة ضئيلة.
من ناحيته، أوضح الوزير محمد شاكر، أن :"هيئة الطاقة المتجددة و بنك التنمية وقعا اتفاقية لإنشاء محطة طاقة متجددة وتدريب العاملين، والـ 500 مليون يورو ممكن تكون مستخدمة في مشروعات أخرى كثيرة لكن ليس لدى معلومات".
من جانبه، عقب الدكتور على عبدالعال محدثًا علاء عابد، قائلًا: "سؤالك يوجه لوزيرة التخطيط لأنها المعنية بهذا الأمر".
وكانت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر قالت في تصريحات صحفية قبل 10 شهور أنه تم الاتفاق مع الجانب الألماني على تقديم 250 مليون دولار لدعم البرنامج الاقتصادى للحكومة كما تم الاتفاق معه على تقديم 250 مليون دولار لدعم عدة قطاعات من بينها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
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