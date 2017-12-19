غاز مصر: مشروعنا بالعاصمة الإدارية لم يؤثر على نتائج الأعمال

شركة غاز مصر

رجب عزالدين



قالت شركة غاز مصر، إن مشروعها بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليس له تأثير على نتائج أعمال الشركة للعام الحالى.



جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، بخصوص تأثير البروتوكول الموقع بين الشركة والعاصمة الإدارية الجديدة على نتائج الأعمال أو وجود أى أحداث جوهرية غير معلنة.



وأعلنت الشركة، فى 4 ديسمبر الماضى، عن توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة) لتوصيل شبكة الغاز لوحدات سكنية بالعاصمة الجديدة، بقيمة إجمالية 66.9 مليون جنيه.



وقالت الشركة إن البروتوكول يشمل توصيل شبكة الغاز الأرضية الرئيسية داخل المدينة والتركيبات الخارجية لـ 21810 وحدة سكنية.



وأضافت: "تم توقيع البروتوكول من ناحيتنا، وجار التوقيع من الطرق الآخر على أن يبدأ التنفيذ خلال 2018"، ونوهت الشركة إلى أن جميع أعمال مشروعات الغاز الطبيعى فى العاصمة الجديدة قد تم أخذها فى الاعتبار عن تقدير القيمة العادلة للسهم.



وأنشئت شركة "غاز مصر" فى عام 1983، وتمتلك شركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية 80% من أسهمها، ويبلغ رأسمال الشركة حاليًا 120 مليون جنيه، موزعاً على 12 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للواحد.



وتعمل الشركة فى مجال تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي كمقاول عام، والقيام بجميع الأعمال المرتبطة بتلك الأنشطة، واستغلال إمكانيات وطاقات الشركة المتاحة في تقديم خدماتها للغير داخل قطاع البترول أو خارجه.