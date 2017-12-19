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بورصة وشركات
جى إم سى: خطة الاستثمارات الجديدة تشمل المجموعة ككل
الثلاثاء 19 ديسمبر 2017 02:26 م
جى إم سى
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جى إم سى
رجب عزالدين
قالت شركة جى. إم .سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، إن الأخبار المنشورة عن ضخ استثمارات جديدة بـ165 مليون جنيه تختص بالمجموعة ككل وليس بها فقط.
جاء ذلك فى بيان ردا على استفسارات البورصة المصرية بخصوص ما نشر تحت عنوان" «جى إم سى» تضخ استثمارات بقيمة 165 مليون جنيه خلال 2018".
وقالت الشركة إن خطة الاستثمارات الجديدة تتضمت ضخ مبلغ 50 مليون جنيه لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع شركة جى إم سى للصناعات الهندسية والمغذية إحدى الشركات التابعة للمجموعة.
كما تتضمن الخطة ضخ استثمارات بقيمة 15 مليون جنيه لاستكمال مشروع المول التجارى بالهرم لشركة بيراميدز تريد سنتر.
وقالت جى. إم. سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية إن لديها استثمارات بمبلغ 8 ملايين جنيه بعائد سنوي 10% ولا تقل عن أعلي سهر فائدة معلن من البنك المركزي.
وأضافت أن هناك استثمارات بنحو 100 مليون جنيه لعمل مجمع للمطاعم بالمهندسين علي مساحة 3 آلاف متر ملك شركة جديدة باسم سفنكس جروب للمشروعات السياحية.
وتضم مجموعة شركات جى إم سى عدة شركات تابعة، وتعد شركة جى. إم. سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية الوحيدة المدرجة بالبورصة منها.
ويبلغ رأسمال جى. إم. سى 83.2 مليون جنيه، موزعا على41.6 مليون سهم، بقيمة 2 جنيه للسهم.
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