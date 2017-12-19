الآثار تسترد 586 قطعة منذ يناير 2017

وزارة الآثار

دعاء محمود:



أعلنت وزارة الأثار عن أهم الأكتشافات الأثرية التي حققتها خلال عام 2017، والتي تضمنت 34 اكتشافاً في مختلف أنحاء الجمهورية، وفيما يلي بيان بأهم الأكتشافات الاثرية..



· 31 يناير 2017: قامت بعثة جامعة لوند السويدية بالكشف عن اثنتي عشرة مقبرة جديدة بمنطقة جبل السلسلة بمحافظة أسوان، يرجع تاريخهم للأسرة الثامنة عشرة.



· 6-7 مارس 2017: البعثة المصرية الألمانية العاملة بمنطقة سوق الخميس بالمطرية بالقاهرة تكتشف الرأس والجزء العلوي لتمثال ضخم لملك (في أغلب الظن الملك بسماتيك الأول من الأسرة السادسة والعشرين) والجزء العلوي من تمثال للملك ستي الثاني.



· 22 مارس 2017: كشفت البعثة الأثرية الألمانية العاملة في المعبد الجنائزي للملك أمنحتب الثالث بمنطقة كوم الحيتان بالبر الغربي بالأقصر على تمثال من الألبستر محتفظاً بأجزاء من ألوانه منحوتاً على جانب تمثال ضخم للملك أمنحتب الثالث، من المرجح أنه يخص الملكة تي زوجته.



· 28 مارس 2017: نجحت بعثة جامعة خيان الأسبانية في الكشف عن غرفة دفن كاملة من عصر الأسرة الثانية عشرة، وذلك في منطقة قبة الهوا بغرب مدينة أسوان.



· 5 أبريل 2017: البعثة الأثرية المصرية العاملة بجنوب هرم سنفرو بدهشور تكتشف بقايا هرم يعود للأسرة الثالثة عشر واكتشاف صندوق يحوي بقايا أحشاء آدمية مدون عليه نص يخص أميرة.



· 18 أبريل 2017: البعثة المصرية بالبر الغربي بالأقصر تنجح في الكشف عن محتويات مقبرة أوسرحات بمنطقة ذراع أبو النجا وهي تعود للأسرة الثامنة عشر - وتضم مجموعة من المومياوات وتماثيل الأوشابتي والبقايا الأثرية.



· 3 مايو 2017: البعثة الأسبانية بمنطقة ذراع أبو النجا بالأقصر تكتشف بقايا حديقة جنائزية من الدولة الوسطى في الفناء المفتوح للمقابر الصخرية.



· 13 مايو 2017: الكشف عن أول جبانة آدمية في مصر الوسطى تضم (17) مومياء لأفراد بمنطقة تونا الجبل بالمنيا عن طريق بعثة كلية الآثار جامعة القاهرة.



· 20 مايو 2017: نجحت بعثة جامعة Alcala الأسبانية في اكتشاف 56 آنية فخارية تحتوى مواد التحنيط الخاصة بالوزير "إبي"وزير الدولة من عهد الملك أمنمحات الأول بالدير البحري بالأقصر.



· 26 مايو 2017: البعثة الأسبانية لمتحف الآثار بمدريد تكتشف كتلة حجرية كبيرة تحمل خرطوشين للملك سنوسرت الثاني أحد ملوك الدولة الوسطى بمعبد حريشف بمدينة إهناسيا ببني سويف.



· 1 يونيو 2017: البعثة المصرية العاملة بغرب أسوان تكشف عن عشرة مقابر تعود للعصر المتأخر قرب ضريح الأغاخان.



· 22 يونيو 2017: بعثة جامعة Yale الأمريكية العاملة بمشروع مسح صحراء الكاب بأسوان تكتشف موقع جديد لنقوش صخرية بالقرب من قرية الخوي.



· 4 يوليو 2017: رهبان دير سانت كاترين بجنوب سيناء يكتشفون مخطوط نادر يحوي نصوص من الإنجيل باللغة العربية كتبت حوالي عام 1200م، أسفلها نص طبي للعالم ايبوقراط يعود للقرنين الخامس والسادس الميلادي.



· 13 يوليو 2017:نجحت بعثة وزارة الآثار فى الكشف عن أرضية فسيفساء من القرميد بمنطقة محرم بك بالأسكندرية. وهي جزء من بقايا حمام روماني.



· 19 يوليو 2017: الكشف عن مجموعة من النقوش والكتابات تتعلق بالحجاج ترجع إلى العصر الإسلامي، وذلك بأحد الكهوف الجبلية الموجودة خلف ضريح الشيخ عبد العال بطريق قفط - القصير داخل نطاق المثلث الذهبي.



· 23 يوليو 2017:كشف مرممو دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون بالتعاون مع وزارة الآثار عن مجموعة من الجداريات والعناصر المعمارية أثناء أعمال الترميم والصيانة التي تقوم بها وزارة الآثار بالتعاون مع إدارة الدير.



· 15 أغسطس 2017: كشفت بعثة وزارة الآثار عن ثلاث مقابر أثرية بنيت على طراز مقابر الكاتاكومب ترجع للعصور المتأخرة بمنطقة الكمين الصحراوي جنوب غرب مدينة سملوط بمحافظة المنيا.



· 18 أغسطس 2017: كشفت بعثة وزارة الآثار بمدينة البهنسا – محافظة المنيا عن مقابر صخرية وأطلال منطقة سكنية مسيحية تعود للقرن الخامس الميلادي.



· 23 أغسطس 2017: كشفت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة بئر الشغالة بالواحة الداخلة عن خمس مقابر تعود للعصر الروماني.



· 9 سبتمبر 2017: الإعلان عن إكتشاف مقبرة أمنمحات صانع الذهب (KAMP 390) بواسطة البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة ذراع أبو النجا بالبر الغربي بالأقصر.



· 3 أكتوبر 2017: إكتشفت البعثة المصرية بإدارة المحاجر والمناجم بأسوان في الكشف عن عدد من النقوش الصخرية المصورة على كتلة من الحجر الرملي ترجع لأواخر العصر الحجري القديم.



· 4 أكتوبر 2017: نجحت وزارة الآثار بالتعاون مع البعثة الفرنسية السويسرية من جامعة (جنيف) في الكشف عن مجموعة من الآثار شرق هرم الملكة عنخ أس إن بيبي الثانية بسقارة.



· 10 أكتوبر 2017: نجحت البعثة المصرية الألمانية المشتركة بمنطقة سوق الخميس بالمطرية في الكشف عن عدد 1920 قطعة من حجر الكوارتزيت تمثل أجزاء من الجزء السفلي لتمثال الملك بسماتيك الأول (الذي تم الكشف عنه في مارس الماضي).



· 15 أكتوبر 2017: نجحت البعثة المصرية التشيكية المشتركة في الكشف عن بقايا معبد الملك رمسيس الثاني بمنطقة أبو صير.



· 23 أكتوبر 2017: إكتشفت البعثة المصرية بطريق الكباش عن شاهد قبر لطفلة تدعى تكلا.



· 2 نوفمبر 2017: نشر مقال علمي يعلق فيه فريق البحث الدولي الذي يقوم بمسح الهرم الأكبر Scanpyramids عن إكتشاف تجويف ضخم داخل الهرم.



· 6 نوفمبر 2017: نجحت البعثة الآثرية الألمانية المصرية المشتركة العاملة في منطقة واتفا بمحافظة الفيوم في الكشف عن بقايا أول جمانزيوم يعثر عليه في مصر حتى الأن من العصر الهلينيستي.



· 14 نوفمبر 2017: نجحت بعثة وزارة الآثار بالتعاون مع المعهد الأوربي للآثار البحرية بالميناء الشرقي بالأسكندرية في الكشف عن حطام ثلاث سفن، رأس تمثال ملكي من الكريستال وثلاث عملات ذهبية ومركب نذري من الرصاص لأوزوريس ترجع للعصر الروماني.



· 21 نوفمبر 2017: نجحت البعثة الأثرية المصرية الروسية بموقع دير البنات بجوار منطقة دير الملاك غبريال بالفيوم الجديدة، في الكشف عن تابوت خشبي به مومياء يرجع للعصر اليوناني الروماني.



· 9 ديسمبر2017:الكشف عن مقبرة جديدة بمنطقة ذراع أبو النجا بالبر الغربي بالأقصر وإعادة الكشف عن مقبرة أخرى.



· 11 ديسمبر 2017: نجحت البعثة الأثرية المصرية الإيطالية التابعة للمجلس الوطني للبحوث الإيطالي – معهد الدراسات القديمة بالبحر المتوسط بالتعاون مع وزارة الآثار في الكشف عن بقايا قلعتين من المرجح أنهما يعودان للعصر المتأخر، وذلك بمنطقة تل المسخوطة بوادي الطميلات على بعد 15 كم غرب مدينة الإسماعيلية.



· 14 ديسمبر 2017: اكتشفت البعثة السويدية المصرية المشتركة العاملة بمنطقة جبل السلسلة أربع دفنات سليمة لأطفال تعود لعصر الأسرة الثامنة عشر.



· 14 ديسمبر 2017: نجحت البعثة النمساوية في التل الأثري بمنطقة كوم امبو في الكشف عن جزء من جبانة تعود لعصر الانتقال الأول.



· 14 ديسمبر 2017: عثرت البعثة المصرية السويسرية العاملة في مدينة أسوان القديمة علي تمثال غير مكتمل فاقد الرأس والقدمين واليد اليُمنى وهو مصنوع من الحجر الجيرى الأصفر.



وعن أبرز ما تم إسترداده من آثار مصرية خرجت بطرق غير مشروعة:



· مايو 2017: عودة لوحة حجرية تعود لعصر الملك نختنبو الثاني (الأسرة الثلاثين) كانت معروضة بإحدى صالات المزادات بباريس.