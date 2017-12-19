استقرار أسعار الأسماك.. والدواجن تلامس 23.5 جنيه

الدواجن الحمراء

أحمد اللاهونى



استقرت أسعار الدواجن فى السوق المحلية -اليوم الثلاثاء، عند 23.5 جنيه لكيلو الدجاج الأبيض، و35 للبلدى، و30 للساسو، و35 للرومى، و36 للبط، و37 لطبق البيض.



وعن أسعار اللحوم تراوحت بين 100 و120 لكيلو الكندوز، و120 للضانى، و135 للبتلو.



أما أسعار الأسماك استقرت أيضًا عند 70 جنيهًا لكيلو البورى، و30 للبلطى، و70 للمكرونة، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 60 و120.