EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
رياح على البحر الأحمر وخليج السويس تهدد الموانئ لمدة 3 أيام
الثلاثاء 19 ديسمبر 2017 01:37 م
رياح شديدة
أخر الأخبار
رياح شديدة
متابعات
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، إنذارا بحريا يتعرض لوجود تهديد للموانئ لمدة 3 أيام.
وقالت إنه "من المتوقع أن تهب الرياح الجنوبية الشرقية على البحر الأحمر وخليج السويس والتي تمثل خطورة كبيرة على القطع البحرية داخل الموانئ، وذلك في الفترة من الأربعاء المقبل حتى يوم الجمعة المقبل.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقس مائل للدفء شمالا، دافئ على الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة جنوبا نهارا بارد في أول الليل شديد البرودة في آخره.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد تكون متكاثرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار هناك تمتد خفيفة إلى بعض المناطق على القاهرة والوجه البحري.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا