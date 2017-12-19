رياح على البحر الأحمر وخليج السويس تهدد الموانئ لمدة 3 أيام

رياح شديدة

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، إنذارا بحريا يتعرض لوجود تهديد للموانئ لمدة 3 أيام.



وقالت إنه "من المتوقع أن تهب الرياح الجنوبية الشرقية على البحر الأحمر وخليج السويس والتي تمثل خطورة كبيرة على القطع البحرية داخل الموانئ، وذلك في الفترة من الأربعاء المقبل حتى يوم الجمعة المقبل.



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقس مائل للدفء شمالا، دافئ على الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة جنوبا نهارا بارد في أول الليل شديد البرودة في آخره.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد تكون متكاثرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار هناك تمتد خفيفة إلى بعض المناطق على القاهرة والوجه البحري.