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استثمار
هان بينج: تراجع التبادل التجاري بين مصر والصين 11.3%
الثلاثاء 19 ديسمبر 2017 01:26 م
علم مصر والصين
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علم مصر والصين
سمر السيد وهاجر عمران
قال هان بينج، المستشار التجارى والاقتصادى لدى السفارة الصينية بالقاهرة، إن حجم التبادل التجارى بين القاهرة وبكين سجل فى الـ9 شهور الأولى من العام الحالي 7.8 مليار دولار بنسبة انخفاض 11.3% عن نفس الفترة من العام الماضى.
وأضاف فى فعاليات المائدة المستديرة التى نظمتها السفارة اليوم لعرض مستجدات التعاون الاقتصادى بين البلدين على مدار العام الحالي، أن الصين تسعى لتعزيز التبادل التجارى مع مصر وتحسين العجز القائم، مشيراً إلى أنه عند تحليل هيكل التجارة كانت المنتجات الزراعية هى أبرز القطاعات التى يمكن أن ترفع حجم الصادرات المصرية.
وتابع: استوردت الصين البرتقال المصرى خلال الفترة الماضية، كما يجرى حالياً بحث استيراد البلح.
وأكد أن هناك حاجة لاستيراد الحاصلات الزراعية والفاكهة المصرية لكن يجب الاتفاق على سلسلة من الأمور الفنية بين الطرفين لتعزيز ذلك.
وفى سياق متصل، ذكر أن الصين سوف تستضيف الدورة الأولى لمعرض الصين الدولى للاستيراد، مشيراً إلى أنها بدأت حالياً إعداد التجهيزات الخاصة به.
الصين
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