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اتصالات وتكنولوجيا
أكاديمية البحث العلمي: نسعي لتقديم رؤية كاملة لمواجهة الإرهاب
الثلاثاء 19 ديسمبر 2017 01:01 م
محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
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محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
جهاد سالم
أوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن مجلس البحوث الاجتماعية والإنسانية بالأكاديمية يسعي لوضع خارطة طريق متكاملة للقضاء علي الإرهاب والوقاية منه لدعم أجهزة الدولة المختلفة.
وأوضح صقر أن الدراسة التي أعدتها الأكاديمية مازالت مجرد مسودة تقبل الإضافة والحذف.
وتطرق صقر إلي دور المجالس النوعية بالأكاديمية في دعم متخذي القرار، لافتا إلي أن المجالس النوعية قدمت نحو 70 دراسة من بينها رؤية النهوض بالزراعة خلال استراتيجية التنمية 2030 ، و دراسة النهوض بالصناعات النسيجية ، وخارطة طريق تكنولوجيا تحلية المياه.
ونظمت أكاديمية البحث العلمي اليوم فاعليات ورشة عمل حول مواجهة الارهاب في رؤية مصر 2030، وحضر الفاعليات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدكتور حلمي النمنم وزير الثقافة واللواء احمد جمال الدين مساعد رئيس الجمهورية للشؤن الامنية ووزير الداخلية السابق.
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