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بورصة وشركات
سوديك توقع تعاقدات بقيمة 1.5 مليار جنيه بمشروع سوديك إيست
الثلاثاء 19 ديسمبر 2017 12:27 م
سوديك
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سوديك
رجب عزالدين
قالت شركة سوديك للتنمية والإستثمار إن المرحلة الأولى لطرح مشروع "سوديك ايست " شهدت اقبالا كبيرا من جانب العملاء وتم حجز بيع كامل وحدات المشروع بقيمة اجمالية 1.8 مليار جنيه.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن هذا المشروع يتم اقامته فى اطار عقد التطوير المشترك والمبرم مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير على مساحة 655 فدان بمدينة هليوبوليس الجديدة.
وقالت الشركة إن اجمالى وحدات المرحلة الاولى لمشروع سوديك ايست تبلغ 384 وحدة سكنية تم حجزها بالكامل بقيمة 1.8 مليار جنيه متضمنة تعاقدات تم توقعيها بالفعل بقيمة 1.5 مليار جنيه حتى تاريخه.
ومن المخطط أن يشمل المشروع حوالى 8500 وحدة سكنية فى مراحلها المختلفة باجمالى ايرادات متوقعة 57.8 مليار جنيه خلال فترة عشرة سنوات بخلاف الايرادات الناتجة من الوحدات التجارية والإدارية والخدمية والنادى.
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