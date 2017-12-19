الرقابة المالية: البيتكوين مقامرة وتضليل ولن نتعامل بها

المال- خاص



حذرت هيئة الرقابة المالية من العملات الرقمية -الافتراضية- المشهورة إعلاميا باسم البيتكوين، وما يرتبط بها من معاملات نظرا لعدم خضوعها لرقابة أي جهة داخل مصر، فضلا عما تمثله من تحايلاً على المنظومة النقدية الرسمية الخاضعة للرقابة وما يرتبط بها من قوانين مكافحة غسل الأموال.





وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية إن الهيئة لم ترخص أو تقنن تلك العملات الرقمية او المنتجات المرتبطة بها ، ولا توافق على التعامل فيها أو استخدامها ، كما تعتبر أن دعوات تحفيز المستثمرين للدخول على تلك الأنواع من التعاملات ، إرتكازا" على صعود أسواقها أو لضمان تحقيق عوائد مجزية يعد نوعا من أنواع التضليل الذى يقع تحت طائلة المسائلة القانونية .



يشار إلى أن -البيتكوين- سجلت ارتفاعات متتالية بلغت ونحو 555 % خلال الأشهر الاحدى عشر الأولى من العام الحالي.



وأشار عمران في بيان صدر عن الهيئة اليوم إلى أن سوق تداول الأوراق المالية في مصر هي البورصة المصرية – المعروفة لدى الكافة - لتداول الأسهم ، وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروفة باسم بورصة النيل، كما أنه يتم حالياً إجراء تعديلات في قانون سوق المال تستكمل دورتها التشريعية لإنشاء بورصات العقود الآجلة وبورصات السلع ، ودون ما تم ذكره على سبيل التحديد يتطلب تشريعا للمزاولة.



"رغم التسارع المحموم على تلك العملات الرقمية بفعل المضاربات من خلال منصات التداول الالكترونى او من خلال بعض أسواق المشتقات التي فتحت أبوابها مؤخرا لتداول العقود المبنيه على تلك العملات ، إلا انه لا يزال الغموض يكتنف تلك العملات وسط تحذيرات كبيرة من عديد من السلطات المصرفية والرقابية بشأنها بما في ذلك المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال" وفقا لعمران.



وأضاف رئيس الهيئة أنه فى ضوء استهداف مشغلى تلك المنصات المستثمرين من الافراد من خلال الترويج لتلك الأدوات عبر الانترنت ،والافتقار الى الشفافية وآليات الحماية للمتعاملين ، فإن هناك مجال واسع للاحتيال المالي خاصة أنها غير خاضعه لاى أطر تنظيمية او تشريعية.



وتابع، وجب التنبيه على المستثمرين لتوخى الحذر من أن الدخول بهذا النوع من الأدوات عالية المخاطر يعد نوا من أنواع المقامرة، وأن من يتعامل على تلك العملات معرض لفقدان كامل أمواله عند تقبله لهذه الدرجة العالية من المخاطر ، مع التأكيد على أن تلك العملات الرقمية غير خاضعة لرقابة أي من البنوك المركزية حول العالم أولرقابة أي جهة رقابية آخرى.



كما أنه من الوارد أن يقع المستثمرين بها في شباك القراصنة او يتعرضوا لخسائر ضخمة في أي وقت بفعل أي تصريح او تنظيم من قبل أي من السلطات الرقابية في أي دولة.



ولفت عمران إلى أن هذا التحذير يأتي في ظل حرص الهيئة في المساعدة فى ايجاد بيئة استثمارية قادرة على جذب الأموال وتشجيع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية إلا أن حماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية في ضوء ما يشهده العالم من تحولات متسارعة عما يعرف بالثورة الرقمية وتنامي استخداماتها، وباتت تشكل متغيراً مهماً في صناعة الخدمات المالية والمنتجات المرتبطة بها،ومنها استخدام العملات الافتراضية أو العملات الرقمية.

