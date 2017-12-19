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بورصة وشركات
مصر الجديدة للإسكان: سنحصل على 30% من مبيعات سوديك إيست
الثلاثاء 19 ديسمبر 2017 12:18 م
سوديك
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سوديك
رجب عزالدين:
قالت شركة مصر الجديدة للإسكان إن نجاح طرح المرحلة الأولى لمشروع "سوديك إيست" يعكس تقة العملاء فى شراكتها مع شركة السادس من اكتوبر " سوديك" ويعطى مؤشر جيد لقدرة الشركتنين على تحقيق المبيعات طبقا للمستهدف.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إنها ستحصل على نسبة من ايرادات الوحدات السكنية المباعة تبلغ 30% بينما ستحصل على 30.2% من ايرادات بيع الوحدات التجارية.
وأعلنت سوديك للتنمية والاستثمار عن نجاح طرح المرحلة الأولى لمشروعها "سوديك إيست" وحجز جميع وحداته بقيمة إجمالية 1.8 مليار جنيه.
وأضافت فى بيان للبورصة إن إجمالى وحدات المرحلة الاولى لملشروع تبلغ 384 وحدة سكنية تم حجزها بالكامل بقيمة 1.8 مليار جنيه متضمنة تعاقدات تم توقعيها بالفعل بقيمة 1.5 مليار جنيه حتى تاريخه.
ويتم هذا المشروع فى إطار عقد تطوير مشترك مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير على مساحة 655 فدان بمدينة هليوبوليس الجديدة.
ومن المخطط أن يشمل المشروع حوالى 8500 وحدة سكنية فى مراحلها المختلفة باجمالى ايرادات متوقعة 57.8 مليار جنيه خلال فترة عشرة سنوات بخلاف الايرادات الناتجة من الوحدات التجارية والإدارية والخدمية والنادى.
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