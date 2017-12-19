النقيب للسيسي: الصيدلي لم يجد من يحنو عليه

نقابة الصيادلة

الصيادلة تطالب الرئيس بتعديل التأمين الصحي



أحمد صبرى:



قال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إنهم سيرفعون مذكرة للرئيس عبد الفتاح السيسي يطالبونه فيها بعدم التصديق على قانون التأمين الصحي الشامل وإصلاح المواد التى تسبب مشاكل وتدمير لمهنة الصيدلة.



وكان مجلس النواب قد وافق فى جلسته العامة أمس، على مواد مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، ويشمل مواد تتضمن رسوم على التعاقدات مع الصيدليات ورسوم على شركات الدواء والموزعين وافتتاح العيادات الجديدة.



وأضاف عبيد فى تصريحات اليوم، أن القانون يعد بمثابة النهاية لكل صاحب مهنة حرة، حيث إن الصيدلي او صحاب المصنع ملزم بدفع 5% من دخله شهريا للتأمين الصحي على نفسه و٤% من راتب كل عامل شهريا، ولابد أن تؤمن علي جميع العمال.



إضافة إلى التأمين عن الزوجة بـ3% من الراتب الشهرى و2% علي أول طفلين و3% علي الطفل الثالث والرابع، موضحا أن الصيدلي لم يجد من يحنو عليه وسيتكبد خسائر كبيرة، مؤكدا أن القانون الذى قدم من الحكومة كان يسعي إلى لتدمير النقابات الطبية والاستحواذ عليها وعلي صلاحياتها.