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سيـــاســة
أسبوع لبحث أزمة وحدات الزواج الحديث بالسويس بعد تأخر 16سنة
الثلاثاء 19 ديسمبر 2017 11:59 ص
شقق وحدات عقارية جاهزة للتسليم
أخر الأخبار
شقق وحدات عقارية جاهزة للتسليم
ياسمين فواز
ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة يسري المغازي مشاكل تأخير استلام مستحقي الزواج الحديث بمحافظة السويس والذين تأخر تسلمهم الوحدات للدفعات متأخرة عن الفترة من 2001 وحتي 2006
حضر المناقشة التي تمت أمس الاثنين، ممثل وزارة الاسكان المهندس صلاح حسن المسئول عن الاسكان الاجتماعي وبحضور نواب السويس " عبد الحميد كمال – طلعت خليل – محمد المصري " بالإضافة إلى نانسي نصير صاحبة طلب الاحاطة، وخالد سعداوي سكرتير عام محافظة السويس وهشام جابر مسؤول الشؤون المالية والإدارية بالمحافظة .
وتحدث نواب السويس عن معاناة مستحقي الوحدات السكنية وتأخيرهم لسنوات وما تكبدوه من خسائر مالية وإنسانية.
وأشار النائب عبد الحميد كمال إلى الفروق بين أسعار مساكن الإسكان الاجتماعي والمتعاقد عليها أبناء السويس كبيرة، فضلا عن سرعة عن مستحقات شباب الحاجزين فى القضية الشهيرة التى ظبطتها الرقابة الادارية الشهر الماضي مما يفرض حلا عادل وسريعاً.
فى نهاية النقاش، أصدرت اللجنة توصية هامة بضرورة إيجاد حل من وزارة الاسكان والمحافظة وعرض الموضوع على رئيس الوزراء وذلك خلال أسبوع لإيجاد حل نهائي وعادل للمشكلة والبدء في الاجراءات بشكل سريع .
كان النائب عبد الحميد كمال قدم بيان عاجل وطلب إحاطة لوزير الإسكان فى دور الانعقاد الأول والثاني لمجلس النواب عن مشاكل إسكان الزواج الحديث ومشاكل المساكن والوحدات التى تم تسليمها وتعاني البنية الأساسية منها مشاكل تهدد حياة المواطنين.
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