سحر نصر: نمتلك مزايا استثمارية عديدة

سحر نصر

خلال افتتاح المنتدي المصري الياباني



خاص



افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الثلاثاء، منتدى الاعمال والاستثمار المصرى اليابانى، وذلك فى ثانى أيام زيارتها إلى العاصمة اليابانية " طوكيو" للترويج للاستثمار فى مصر.



وحضر المنتدى السفير أيمن كامل، سفير مصر لدى طوكيو، والسفير أحمد شهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس ابراهيم العربى، رئيس مجلس الاعمال المصرى اليابانى، و150 مستثمر يابانى.



وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر تتبنى خطة تنموية طموحة



وأوضحت أن مصر استطاعت خلال السنوات الثلاث الماضية تدشين والانتهاء من عدد كبير من المشروعات القومية العملاقة لتكون قاعدة انطلاق نحو المستقبل، واتخذت خطوات عديدة نحو زيادة تنافسية الاقتصاد ونموه وانفتاحه على العالم



ولفتت أن هذا الأمر تم من خلال تبني برنامج إصلاح اقتصادي شامل غير مسبوق أحد دعائمه تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسسية وإدارية، وما تتضمنها من آليات مستحدثة تحقيق مشاركة أكبر للقطاع الخاص للمساهمة في عملية التنمية.



وأكدت الوزيرة، أن الحكومة المصرية تدرك أن النمو الذي يقوده القطاع الخاص هو المحرك للحد من الفقر والتنمية الشاملة والمستدامة.



** إصلاحات اقتصادية



وقالت "ركزت الاصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة على تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الاجراءات على القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة وهو ما تم من خلال قانون الاستثمار الجديد، الذى ساهم فى توفير بيئة استثمار مناسبة لكافة المستثمرين، بما شمله من ضمانات وحوافز لهم".



وأوضحت أن مصر تعد من أعلى دول العالم تحقيقا للعائد على الاستثمار، وتتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية، كما أنها بوابة لسوق إقليمى ضخم فى العالم العربى والقارة الافريقية، وتتمتع بإمكانية الوصول إلى أسواق رئيسية كبيرة من خلال اتفاقيات متعددة الأطراف وثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والشرق الأوسط، كما أنها من أكثر الاقتصادات تنوعا فى المنطقة.



وذكرت الوزيرة، أنه يوجد فى مصر حاليا 16 منطقة استثمارية متخصصة فى مختلف المجالات، وفى الأونة الاخيرة وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار على انشاء 3 مناطق استثمارية جديدة، فى اطار خطة الوزارة لانشاء منطقة استثمارية فى كل محافظة



وأشارت إلى أن هناك عدد من المشروعات الكبرى التى يمكن للمستثمرين اليابانيين الاستثمار فيها مثل محور قناة السويس والعلمين الجديدة، كما ستطلق وزارة الاستثمار والتعاون الدولى خلال الفترة المقبلة، خريطة مصر الاستثمارية والتى ستتضمن كافة الفرص الاستثمارية فى كافة المجالات مثل الاسكان والصناعة والاتصالات.



ودعت الوزيرة، الشركات اليابانية العاملة فى مجال ريادة الاعمال، إلى التعاون مع الوزارة من خلال مبادرة شركتك فكرتك، لدعم الشركات الناشئة، كما اطلقت الوزارة خدمة "اسس بنفسك" عبر الموقع الالكترونى للوزارة والهيئة العامة للاستثمار، لتسمح للمستثمرين بتأسيس شركاتهم أمون لاين، دون الذهاب إلى مركز خدمة المستثمرين، إضافة لوجود مركز اتصالات المستثمرين عبر الخط الساخن رقم 16035 للتواصل مع المستثمر والرد على استفساراته.



وعقب ذلك، التقت الوزيرة، بـ" أكيرا كوندو"، محافظ البنك اليابانى للتعاون الدولى، وبحث الجانبان، تفعيل مذكرة تفاهم الموقعة بين الوزارة والبنك حول الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وزيادة تمويل البنك للشركات اليابانية التى تستثمر ضمن القطاع الخاص فى مصر.



وناقش الجانبان، الاستفادة من الخبرة اليابانية فى انشاء المناطق الحرة، فى اطار خطة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى للتوسع فى انشاء مناطق حرة جديدة.



والتقت الوزيرة، بـ"هيرويوكي أشيجي"، رئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية " جيترو"، حيث تم بحث زيادة التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمنظمة فى اطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، واشاد رئيس المنظمة، بالجهود التى تقوم بها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار..





