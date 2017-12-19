التعليم العالي: توعية 3 ملايين طالب وأسرهم بطرق مواجهة الإرهاب

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

جهاد سالم



قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة تتحمل مكافحة الإرهاب والتطرف من خلال دورين.



وأشار عبد الغفار خلال كلمته في ورشة عمل خارطة طريق مواجهة التطرف والإرهاب برؤية مصر 2030 والتي يعدها مجلس البحوث الاجتماعية بأكاديمية البحث العلمي، الى أنه يقع على عاتق الوزارة تعليم وتربية النشء في سن حرجة جدا.



واضاف وزير التعليم العالي أن الوزارة مسئولة عن توعية 3 ملايين طالب واسرهم بمفهوم الارهاب وسبل مجابهته.



واشار عبد الغفار إلى أن الشق الآخر من مسئولية الوزارة يتمثل في إعداد استراتيجية مكافحة التطرف والارهاب لمساعدة قطاعات الدولة المختلفة.



واكد أن الوزارة بدأت بالفعل تنظيم دورات تدريبية لطلاب الجامعات بسبل مكافحة الارهاب والتطرف، بالاضافة الي دورات في مواجهة الفساد.