بدء نقل المرحلتين الثانية والثالثة من عمارات القطامية للأسمرات

الدكتور حسام رزق

رزق: سحب كراسات شروط المرحلة الثانية والحجز وسداد المقدمات مستمر حتى الإثنين المقبل بمكتب الهيئة بالقطامية



بدور إبراهيم

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أعلن الدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بدء إجراءات نقل المرحلتين الثانية والثالثة، من قاطني الوحدات السكنية غير الآمنة بمشروع الـ129 عمارة بالقطامية بمدينة القاهرة الجديدة، إلى حى الأسمرات.



وقال الدكتور حسام رزق: المرحلة الثانية تضم (42 عمارة، 30 عمارة تم اقتحامها عقب ثورة يناير + 12 عمارة هيكل خرساني - إجمالى عدد الوحدات المقتحمة طبقاً للحصر 469 وحدة)، والثالثة بها ( 33 عمارة، 31 عمارة مقتحمة + عمارتان هيكل خرساني - إجمالى عدد الوحدات المقتحمة طبقاً للحصر 423 وحدة).



وأشار إلى أنه بدأ منذ أمس الإثنين 18/12/2017 سحب كراسات شروط المرحلة الثانية لحجز الوحدات السكنية بمشروع الأسمرات، بنظامي التمليك والإيجار، وذلك لتسكين قاطني 469 وحدة ضمن عمارات المرحلة الثانية، مؤكداً أن هناك إقبالاً كبيراً من قاطني تلك العمارات (أرقام: 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25 – 27 – 28 – 29 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 43 – 44 – 45 – 46)، لسحب كراسات شروط حجز الوحدات السكنية بمشروع الأسمرات، حيث تجمع عدد كبير منهم أمام مكتب الهيئة بالمشروع منذ الساعة 7 صباح أمس لسحب الكراسات، وتم بيع 130 كراسة في أول 3 ساعات، بخلاف 250 مواطنا آخر كانوا متواجدين لشراء الكراسات.



وأشار إلى أن سحب كراسات شروط المرحلة الثانية، وكذلك تقديم مستندات الحجز، وسداد المقدمات الخاصة بالوحدات السكنية بمشروع الهيئة بالأسمرات، مستمر حتى يوم الإثنين الموافق 25/12/2017، بمكتب الهيئة بالعنوان (عمارة رقم 48 مشروع إسكان المستقبل 3 بالتجمع الثالث بالقطامية)، ولن يتم قبول أي طلبات تُقدم بعد المواعيد المقررة، موضحاً أنه سيتم إخلاء مقتحمي تلك العمارات، المُتعاقدين على الوحدات السكنية بالأسمرات بنظامي التمليك والإيجار، تباعاً، وتسكينهم في الوحدات الجديدة المفروشة بالأثاث والمزودة بالأجهزة الكهربائية، ومن ثم البدء على الفور في إزالة العمارات غير الآمنة.



وأوضح الدكتور حسام رزق أنه تم نقل 133 أسرة من عمارات المرحلة الأولى بالقطامية، وتم إزالة الـ11 عمارة (9 عمارات باقى عمارات المرحلة الاولى + عمارتان من المرحلة الثانية) التي تم نقل سكانها، بتاريخ (9، 10)/12/2017، وبحضور أمنى مكثف لقوات الشرطة، ليصل إجمالي عدد العمارات التي تم إزالتها بالمشروع إلى 35 عمارة.



وتوجه رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بالشكر لوزارة الداخلية على جهودها في تأمين أعمال إزالة العمارات، ونقل المواطنين إلى الوحدات الجديدة بالأسمرات، كما توجه بالشكر لقطاعات وزارة الإسكان المختلفة، وأجهزة محافظة القاهرة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص مكتب للهيئة، بعماراتها بحي الأسمرات لحل أي مشكلة تطرأ بالتعاون مع مسئولي حي الأسمرات، الذين يوفرون كل الخدمات للسكان.



يذكر أن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان حلت مشكلة التعديات على الوحدات السكنية بمشروع الـ129 عمارة بالقطامية بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، من خلال شراء 1200 وحدة سكنية (كلها مفروشة بالأثاث ومزودة بالأجهزة الكهربائية) بمشروع الأسمرات بالمقطم من محافظة القاهرة، لتسكين المواطنين المغرر بهم، أو الذين شغلوا الوحدات السكنية بالمشروع بدون وجه حق، فى فترة الانفلات الأمنى بعد ثورة 25 يناير، وتم طرح الوحدات عليهم بنظامي التمليك والإيجار.