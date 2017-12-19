وزير الإسكان: كوبرى محمد نجيب يستعد للتشغيل بداية العام

مصطفى مدبولي وزير الإسكان

بدور إبراهيم:



صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن كوبرى محمد نجيب، بمدينة القاهرة الجديدة، يستعد للتشغيل مع بداية العام المقبل، وهو ما سيحدث انسيابة مرورية كبيرة فى المنطقة، موضحاً أن الوزارة تغلبت على عدد كبير من العقبات أثناء التنفيذ.



وأوضح الوزير أن كوبرى محمد نجيب وتقاطعه مع محوري التسعين الجنوبى والشمالى، يبلغ طوله 1 كم، وبه 6 حارات (3 حارات في كل اتجاه)، وتبلغ تكلفته حوالي 95 مليون جنيه.



وبشأن العقبات التي تم التغلب عليها لتنفيذ الكوبري، قال المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: تم نقل المرافق المتعارضة مع تنفيذ الكوبري، ونقل خط الصرف الرئيسي قطر (1000 – 900 مم) بطول حوالي 400 م، ونقل خط الري قطر 300 مم بطول 300 م، ونقل خط الغاز الطبيعي قطر 8 بوصة وضغط 7 بار بطول 1100 م، ونقل 12 كابل كهرباء جهد متوسط بطول 2350 م، بجانب نقل مسارات خطوط التليفونات المتعارضة بطول 700 م.



وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: يجري تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة محور التسعين الجنوبي، ليصبح 6 حارات بدلاً من 5 فى الاتجاه، بطول حوالي 9.6 كم، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية سبتمبر 2018، كما يجري تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة محور التسعين الشمالي، ليصبح 6 حارات بدلاً من 4 فى الاتجاه، بطول حوالي 8.5 كم، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية أغسطس 2018.

