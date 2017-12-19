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أزمات العرب بين روسيا وأميركا
الثلاثاء 19 ديسمبر 2017 10:26 ص
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تتوقف تسوية كل من الأزمتين السورية والليبية- أكثر الحالات العربية تعقيداً- على وجود رغبة متبادلة بذلك لدى الولايات المتحدة وروسيا، إذ لم تتعارض دلالات موقفيهما عند نشوب حربى الخليج الثانية والثالثة ضد العراق فى 1991 و2003، كما لم تعترض روسيا على دخول قوات «الناتو» إلى ليبيا فى 2011، وقد كان الأمر كذلك بالنسبة لواشنطن التى غضّت البصر- ربما بعد التنسيق مع موسكو فى 7 مايو 2013 - عن دخول القوات الروسية الأراضى السورية 2015، بل عبرت على لسان وزير خارجيتها «كيرى» فى ديسمبر 2016 عن شكرها لموسكو على دورها البنّاء فى سوريا، أما بالنسبة لموقفيهما فيما يتصل بالأزمة اليمنية أو بتوابع الحالة العراقية.. فإن جلّ أوراقهما قد باتت - دونهما- وفى قبضة الطموحات الجيوبوليتكية لإيران.. إلى أن يستجد فى أمرهما جديد.. لا يحول- بأقله- بين استمرار تحالفهما منذ نهاية سبتمبر 2001 بشأن مكافحة الإرهاب الدولى.. ليس آخره إعلان الكرملين 17 ديسمبر الحالى.. إحباط موسكو هجوماً إرهابياً واسعاً.. بفضل الاستخبارات الأميركية (كصديقين لدودين).
فى سياق متصل، تبدى روسيا عن لسان سفيرها فى ليبيا- استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة- إذا رغبت - لحل الأزمة الليبية، مستطرداً إلى تشجيع الليبيين على «تشكيل جيش ليبى موحد».. يعاد تسليحه دولياً شرط ضمان ألا يصل السلاح فى نهاية الأمر إلى «الإرهابيين»، الأمر الذى يتفق مع تصريحات مسئولين أميركيين، ما يدفع حال التنسيق بين موسكو وواشنطن إلى الحوار بين جميع الأطراف المعنية والوطنية.. للبحث عن قواسم مشتركة تؤدى إلى الاستقرار فى ليبيا.. التى تسعى دول جوارها، مصر- تونس- الجزائر، إلى تحديد خطة تحرك بشأنها للمرحلة المقبلة.. وبدعم من الأمم المتحدة التى يؤكد مبعوثها الخاص «غسان سلامة» التحرك بجدية للعودة للعمل من داخل ليبيا فى مطلع يناير المقبل، ذلك من واقع حرص المجتمع الدولي- بحسب تصريحه- على «ملء الفراغ فى السلطة» من خلال دعم استمرار مسار الاتفاق السياسي- بمؤسساته- وعبر مراحل خطة الطريق المطروحة.. وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ذلك لولا العقبة فى مواجهتها التى تتمثل فى «تغول» العسكريين للسيطرة على الحكم.. ما يحول بين التداول السلمى للسلطة- كما يعرفه العالم الحر- والولايات المتحدة بخاصة- ذلك فيما تنفى روسيا أن يكون دعمها «المشير حفتر» على حساب مصالح المشاركين الآخرين فى النزعات الحالية بين الليبيين، بمن فيهم «المشير» الذى لا يزال يؤثر على جزء كبير من المجتمع الليبى.
وفى إطار الحالة الليبية التى تشترط تسويتها الاتفاق حول صلاحيات شخصية عسكرية «المشير» هى الأقوي- عن الإقصاء- ما لم يُتفق على تقنين وضعيته برغبة متبادلة متفق عليها بين موسكو وواشنطن، الأمر الذى يتوازى من جانب آخر مع ما يجرى تحديداً بالنسبة للحالة السورية.. ما بين مشاركة «الرئيس» أو تغييبه فى مستقبل سوريا، إذ يمثل ذلك العقبة الأخيرة تقريباً لتسوية الأزمة السورية فيما بين الجانبين المتصارعين داخلياً وخارجياً، إلا أن التغطية الإعلامية التى صاحبت استدعاء «بشار» إلى سوتشى منذ ثلاثة أسابيع.. وعن لقائه مع «بوتين» فى القاعدة الروسية بسوريا منذ أيام.. توشى بتواتر أنباء غير مؤكدة لكنها ليست غير محتملة عن منح روسيا حق اللجوء السياسى للأسد وأسرته، ربما مقابل موافقة واشنطن على تنظيمها تسليح جيش ليبى موحد بقيادة «حفتر»، وذلك استجابة لمقاربات روسية جارية مع الولايات المتحدة ودول خليجية، ناهيك عن تركيا- على أن يتولى النائب «الشرع» الرئاسة بصفة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات، ما يحافظ على بقاء النظام (البعثى) من ناحية وعلى المكتسبات الروسية الإستراتيجية فى سوريا من ناحية أخرى، الأمر الذى لا يبدو مستبعداً بين الولايات المتحدة «البرجماتية» وروسيا «المنفتحة».. فى إطار رغبتهما المتبادلة فى عدم تحقيق مكاسب إستراتيجية لأحدهما على حساب الآخر، وهو ما قد يفسر بقاء الأزمات العربية على حالها لأمد غير منظور.. بين أميركا وروسيا.
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