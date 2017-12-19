صناديق الاستثمار تحلق مجددا

صناديق الاستثمار

إعداد ـ أحمد على:



سجلت وثائق صناديق الاستثمار، أداءً مميزًا خلال تعاملات الأسبوع الماضى، فقد ارتفعت جميع الفئات بنسب إيجابية وجيدة، لتعكس بذلك التحركات الإيجابية لمؤشرات البورصة خلال تلك الفترة، والتى جاءت بدعم من مشتريات المستثمرين.



وأغلق المؤشر الرئيسى للبورصة «EGX30» عند 14295نقطة، مرتفعًا بنحو %2.7، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بنسبة 4.85% مغلقا عند 804.74 نقطة، وارتفع مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة %5.07 مغلقا عند 1902.53 نقطة.



وواصلت فئة صناديق النقدية والدخل الثابت، الحفاظ على الارتفاع الجماعى المحقق للأسبوع السادس على التوالى، وجاء صندوق «مصر الخير المتوزان» كأكبر الصناديق ربحًا فى تعاملات الأسبوع الماضى، فقد ارتفعت قيمة وثيقته بنحو %6.83 ليسجل 23.60 جنيه، مقارنة بـ22.09 جنيه، فى الأسبوع قبل الماضى.



وكان نصيب المصريين من التعاملات الأسبوع الماضى %62.67، والأجانب نحو %25، بصافى شراء 56.53 مليون جنيه، والعرب %12.34، متجهين للبيع بصافى 10.89 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.



واستحوذ الأفراد على النسبة الأكبر من التعاملات بـ%57.13، والمؤسسات على %42.87 بصافى شراء 219.54 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.



وارتفعت التداولات خلال الأسبوع الماضى، بنحو 3.4 مليار جنيه، لتصل إلى 8.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 5.2 مليار، الأسبوع السابق، بينما بلغت تداولات بورصة النيل 16.1 مليون جنيه، واستحوذت الأسهم على 99.24% من التعاملات، بينما كان نصيب السندات %0.76.



«مصر الخير» يعود لصدارة «المتوازنة» و«تكامل» وصيفًا



عاودت فئة الصناديق المتوازنة الارتفاع الجماعى خلال تعاملات الأسبوع الماضى، فيما تصدر صندوق مصر الخير ارتفاعات صناديق تلك الفئة، بنسبة %6.83 مسجلًا 23.60 جنيه، مقارنة بـ22.09.



و جاء صندوق «البنك التجارى الدولى» - تكامل بنسبة صعود %3.50 مسجلًا 163.05 جنيه، وحل خلفه صندوق بنك مصر الأول بنسبة 2.15 % مسجلًا 203.24 جنيه، ومن بعده بنك الكويت الوطنى «الميزان» بنسبة %2.01 بقيمة 315.40 جنيه للوثيقة.



وحل صندوق بنك الاستثمار العربى "سندى" خامسًا بنسبة %1.86 مسجلًا 12.59 جنيه، مقارنة بـ12.36 فى الأسبوع قبل الماضى.



«التجارى الدولى – استثمار» يقود صناديق «الأسهم»



وتصدر صندوق التجارى الدولى الثانى «استثمار» فئة «الأسهم» وصعدت وثيقته بنسبة %5.86 بقيمة 180.81 جنيه، مقارنة بـ170.79 فى الأسبوع قبل الماضى.



وحل فى المركز الثانى صندوق العربى الأفريقى الدولى "شيلد" بنسبة ارتفاع بلغت نحو %5.45 لتسجل وثيقته 215.38 جنيه، مقارنة بـ204.24 جنيه، وثالثًا حل صندوق بنك القاهرة، بنسبة صعود %4.49 بقيمة 14.66 جنيه للوثيقة، مقارنة بـ14.03 جنيه.



وكأقل الصناديق صعودًا جاء صندوق البنك الأهلى الخامس بنسبة ارتفاع %0.79 مسجلًا 14.03 جنيه، مقارنة بـ 13.92 جنيه.



«الأهلى الرابع» فى مقدمة «النقدية» بـ%0.57



حافظت فئة الصناديق النقدية على الارتفاع الجماعى للأسبوع السادس على التوالى، وجاء صندوق «الأهلى الرابع» فى صدارة ارتفاعات الفئة بنسبة صعود لقيمة وثيقته %0.57 بقيمة 256.42 جنيه للوثيقة،

وجاء خلفه صندوق مصر للتأمين بنسبة صعود %0.36 مسجلا 13.91 جنيه للوثيقة، مقارنة بـ 13.86 فى الأسبوع قبل الماضى، ومن بعده فى المركز الثالث صندوق البنك العربى النقدى «يوماتى» بنسبة صعود %0.35 مسجلًا 0.35 جنيه، ورابعًا : حل صندوق بنك القاهرة النقدى الثانى بنسبة ارتفاع %0.32 مسجلًا 21.8 جنيه.



وفى المركز الخامس، جاء صندوق بنك مصر النقدى بنسبة %0.30 وبقيمة 33.3 جنيه، فيما حل سادسًا : صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى "حصاد" بنسبة %0.29 بقيمة 20.68 جنيه.



وعلى مستوى الدخل الثابت، ارتفعت وثيقة صندوق "ثبات بنسبة %0.26 مسجلة 193.37 جنيه، وارتفعت وثيقة صندوق الأهلى الثامن" %0.19 بقيمة 1419.05 جنيه للوثيقة، وارتفعت وثيقة صندوق "جذور" بنسبة %0.22 بقيمة 17.59 جنيه، فيما صعدت وثيقة صندوق بنك القاهرة "الثابت" بنسبة %0.22 بقيمة 159.36 جنيه، وارتفعت وثيقة صندوق البنك العقارى المصرى العربى بنسبة %0.05 بقيمة 158.1 جنيه للوثيقة.



«أمان» يتصدر «الإسلامية» بـ%6.03 و«سنابل» الثانى



تصدر صندوق «أمان» التحركات الصاعدة لفئة الصناديق الإسلامية خلال الأسبوع الماضى، وارتفعت وثيقته بنسبة %6.03 مسجلًا 98.52 جنيه، مقارنة بـ92.91 جنيه.



وجاء صندوق «سنابل» وصيفًا وارتفعت قيمة وثيقته بـ%4.65 لتسجل 152.9 جنيه، وثالثًا : حل صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» بنسبة %4.05 بقيمة 187.63 جنيه للوثيقة.



وتخلف صندوق «فيصل الإسلامى» عن رحلة الصعود عقب هبوط وثيقته بنحو %0.9 لتسجل 130.76 جنيه، مقارنة بـ132.03 الأسبوع قبل الماضى.



وعلى صعيد الصناديق الإسلامية المتوازنة، ارتفع صندوق بنك عوده المتوازن "ازدهار" بــ%3.22 بقيمة 183.76 جنيه، وصعد صندوق بنك البركة مصر المتوازن، بنسبة %1.37 المتوازنة، بقيمة 100.08 جنيه للوثيقة.

صعود «تحديد الأصول» و«ضمان رأس المال» وثبات «الأجنبية»



ارتفعت صناديق تحديد الأصول خلال الأسبوع الماضى، لتسجل وثيقة الشركة العربية المصرفية العربية 1 ما قيمته 1005.89 جنيه، بنسبة صعود %4.30، وسجلت وثيقة صندوق الشركة العربية المصرفية 2 مستوى 685.19 جنيه بنسبة ارتفاع %4.30.



وسجلت صناديق العملة الأجنبية، ارتفاعا محدوداً وسجلت وثيقة صندوق مصر النقدى الدولار، 11.42 دولار بنسبة صعود %0.03، وثبتت وثيقة مصر النقدى اليورو على 10.96008يورو.



وبالنسبة لصناديق ضمان رأس المال، صعدت وثيقة صندوق بالعربى الأفريقى "جارد" لتسجل 11.593 جنيه، بنسبة ارتفاع %3.40، وصعدت وثيقة بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بنسبة %0.75 لتسجل 458.04 جنيه.

-‮ ‬تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق‮.‬



-‮ ‬يحسب معدل العائد الاجمالى كما‮ ‬يلي‮:‬



أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم‮.‬



ب ـ‮ ‬يزداد عدد الوثائق بمعدل‮ ‬يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً‮ ‬على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم‮.‬



ج ـ معدل العائد‮= (‬قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة‮ * ‬عدد الوثائق فى نهاية الفترة‮) ‬ـ‮ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة‮ * ‬عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة‮)/ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة‮)‬



-‮ ‬تم الترتيب وفقاً‮ ‬لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى‮ (‬المخاطر الكلية‮) ‬لسعر الوثيقة مضافاً‮ ‬إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي‮. ‬وتزداد درجة المخاطرة من ‮ ‬.5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم،‮ ‬كما‮ ‬يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح،‮ ‬فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد‮.‬



‮- ‬يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى‮ ‬يوم الخميس الأخير من كل أسبوع‮.‬



‮- ‬يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى‮ ‬يقل عمرها عن ذلك‮.‬



‮- ‬نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى‮ ‬قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات‮.‬