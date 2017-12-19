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عقـــارات
المال ترصد معاناة مثلث ماسبيرو مع التعويضات
الثلاثاء 19 ديسمبر 2017 10:13 ص
مثلث ماسبيرو
أخر الأخبار
مثلث ماسبيرو
الأهالى: لم نحصل على مستحقاتنا.. والسعر زهيد والحى يماطل
الحاصلون على وحدات بعد التطوير: نطالب بمعاملة «الإسكان الاجتماعى»
المسئولون تجاهلوا الوحدات التجارية وملاك الأراضى
محمود زكى
وجوه عليها علامات الترقب والقلق، لا تخطؤها عيناك عندما تطأ قدميك منطقة «مثلث ماسبيرو» .. ينتاب أصحابها قلق من المستقبل المظلم، ويخشون ترك المنطقة فى أى لحظة دون توفيق الأوضاع، هذا لسان حال المتبقين من سكان «مثلث ماسبيرو» كما رصدتها جولة لـ «المال» والتى أعلنت الدولة عن إجلاء أكثر من %51 من الأهالى البالغ عددهم 4531 أسرة، بإجمالى تعويضات 1.3 مليار جنيه.
ويقول محمد عبد الرشيد، أحد سكان شارع عطفة الثعلب بمنطقة ماسبيرو، إن هناك عددا كبيرا من أهالى المثلث لم يحصلوا على التعويضات حتى الآن، مشيرًا إلى أن محافظة القاهرة تماطل فى صرف التعويضات، وكلما ذهبنا إلى الحى يقول لنا الموظف الأسبوع المقبل، وذلك على مدار العشرين يومًا الماضية.
وأضاف «عبد الرشيد» والذى يعمل قهوجى، أنه اضطر إلى الحصول على التعويض المادى عن الغرفة التى يسكن بها، وذلك لضيق ذات اليد، وأن لديه بنتان يحتاج إلى تجهيزهما خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه رفض الذهاب إلى حى الأسمرات، نظرًا لبعد المسافة عن شغله على حد قوله.
وأوضح أن موظفى الحى أتوا إلى غرفته وطالبوه بتسليمها، رغم عدم صرف التعويض حتى الآن، إذ قاموا بخلع الأبواب والشبابيك الخاصة بالغرفة، لإجبارنا على الرحيل قبل صرف التعويضات، موضحًا أن هناك حالة من المماطلة من جانب موظفى الحى فى صرف شيكات التعويضات.
ولفت إلى أن أغلب سكان المنطقة تقدموا بطلب للحصول على التعويض المادى، نظرًا لسوء أحوالهم المادية، خصوصًا وأن أغلب سكان المنطقة عمال باليومية، و يبلغ التعويض عن الغرفة الواحدة 100 ألف جنيه، وإذا كان للفرد أكثر من غرفة يتم احتساب الثانية فأكثر، بـ 60 ألف جنيه.
بينما يقول «أمجد» أحد سكان شارع عثمان أبو طالب، إن هناك حالة من التعنت من جانب رئيس الحى فى صرف التعويضات للمواطنين، مشيرًا إلى أن الموظفين قاموا بطرد عدد من الأهالى خارج وحداتهم قبل صرف التعويضات لهم.
وأضاف أن هناك عددا من سكان المنطقة تم إخراجهم من الغرف الخاصة بهم فى نفس يوم حصولهم على شيكات التعويضات الخاصة بهم، رغم عدم وجود مأوى لهم، مؤكدًا أنه يجب إعطاء فرصة للسكان الذين صرفوا التعويضات لإخلاء وحداتهم من خلال مهلة لا تقل عن شهر وذلك لنقل الأثاث الخاص بهم وحصولهم على مكان جديد للعيش فيه.
ولفت إلى أن التعويض الذى يتم صرفه للأهالى ضعيف جدًا مقارنة بأسعار الوحدات فى المناطق المجاورة أو مقارنة بالتعويضات التى تم عرضها على أهالى الوراق، والتى تجاوز فيها التعويض للوحدة حاجز 250 ألف جنيه.
وأكد أن أهالى المنطقة فور سماعهم عن تعويض الـ 100 ألف جنيه للوحدة عمت الأفرح، ولكن سرعان ما تبددت تلك الأفراح إلى أحزان عندما وجدوا أنهم لن يستطيعوا الحصول على وحدة فى أى مكان بذلك المبلغ البسيط.
وكان صندوق تطوير العشوائيات قد رصد 1.3 مليار جنيه، لحل أزمة «مثلث ماسبيرو»، والتى تتضمن صرف تعويضات لنحو 4531 أسرة يقيمون فى المنطقة، على أن يطالب ملاك الأراضى بسداد قيمة تلك التعويضات.
وفى مدخل حارة «الداخلة» المتفرعة من شارع عثمان بن عفان قابلنا الأسطى «حمدى» صاحب 72 عامًا أمام ورشته لتصليح السيارات، والتى لا تزيد مساحتها عن 8 أمتار مربعة، وعلى وجهه حالة من الترقب والخوف من المستقبل، فبادرنا قائلا: إنه يتردد منذ أكثر من 25 يوما على الحى بصورة شبه يومية لمعرفة مصير التعويض الخاص به، خاصة وأن موظفى الحى قاموا بخلع الأبواب الخاصة بوحدته، مشيرًا إلى أنه اضطر إلى البقاء فى الوحدة الخاصة به لعدم وجود أموال لاستئجار وحدة أخرى، بالإضافة إلى الحفاظ على حقه فى الحصول على تعويض نظرًا لأنه لا يثق فى الحكومة.
وأضاف أنه كان أحد الجنود فى حربى 1967 و 1973 إلا أنه وبرغم تقدمه فى العمر لم يلق المعاملة الحسنة من الدولة أو حتى كلمة شكر على حد قوله، وإنما تم التعامل معه بكل هذه القسوة من جانب موظفى الحى.
ولفت إلى أنه ينتظر الذهاب إلى الحى التابع له منطقة ماسبيرو لمعرفة مصير التعويض الخاص به لإيجاد سكن مناسب له ولأسرته، مشيرًا إلى أنه يجب على الحى إعطاء فرصة للأسر التى حصلت على تعويض مادى لتوفيق أوضاعهم والحصول على مكان بديل.
وأكد أننا سنترك المنطقة رغمًا عنا، نظرًا لأنه لا يمكن مواجهة الحكومة، خاصة أننا لا نتحمل ما تحمله الآخرون مثل الوراق.
وأشار إلى أنه لم يطلب الحصول على وحدة فى نفس المنطقة، نظرًا لعدم ثقته فى الدولة، وأنها ستسلمهم وحدات سكنية بعد ثلاث سنوات، وهى مدة المشروع الاستثمارى التى تنوى الدولة تنفيذه، مؤكدا أن عدم الثقة أتت بعد زمن وعدتنا فيه الحكومة ولم تنفذ أيًا من وعودها.
بينما يقول أحد أعضاء رابطة سكان مثلث ماسبيرو رافضًا ذكر اسمه، إنه اختار هو وعدد من الأهالى البقاء في المنطقة بعد التطوير، و طالبوا بتعديل العقد المبرم بينهم وبين الصندوق والذى كان لا يلزمهم بحصولنا على وحدة سكنيه، وإنما كان يشمل التعهد، وهو لا يلزم صندوق تطوير العشوائيات بتسليمنا الوحدات بعد انتهاء تطوير المنطقة.
وأضاف أن مساحات الوحدات التى سنحصل عليها بعد تطوير المنطقة تتراوح بين 60 - 75 مترا مربعا، مقابل دفع مبلغ شهرى 1600 جنيه لمدة 30 عاما لمالكى الغرفة الواحدة و 1300 جنيه للغرفتين، مشيرًا إلى أن تلك المساحات صغيرة جدًا، خاصة وأن هناك عائلات لديها أبناء كثيرة، بالإضافة إلى أن قيمة القسط كبير للغاية.
وأكد أننا نطلب المعاملة، مثل ملاك وحدات الإسكان الاجتماعى من حيث مساحة الوحدات التى تبلغ 90 مترا وكذلك المقدم المطلوب منهم والقسط الشهرى لهم.
وطالب بأن تكون قيمة قسط الإيجار التمليكى للوحدات 700 جنيه، و الإيجار العادى 500 جنيه بدلا من 1000 للوحدة.
وأشار إلى أنه حتى الآن تجاهل المسئولون التعامل مع الوحدات التجارية ولم نسمع عن أى تعويضات لهم، و من المتوقع الانتهاء من الوحدات السكنية، ثم تعويض ملاك الأراضى، ومن ثم البدء فى وضع آلية معينة لتعويض أصحاب المحال التجارية.
ولفت إلى أن موظفى الحى قاموا بقياس مساحة المحلات التجارية، مشيرًا إلى أنه سمع عن تعويضات للمتر تتراوح بين 5 إلى 8 آلاف جنيه، وهذا السعر لا يرقى أن يكون فى منطقة مثل هذه.
من جانبه، قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، إن أراضى «مثلث ماسبيرو» موزعة بواقع 52 ألف متر مربع، لشركتين كويتيتين، و23 ألف متر مربع لشركتين سعوديتين، فيما تملك شركتان مصريتان، وعدد من صغار الملاك %23 منها، والدولة %10 .
وأوضح أنه سيتم تخصيص جزء من الأرض للطرق العامة، وفقًا للتصميم النهائى، بالإضافة إلى قطعة الأرض التى ستقام عليها وحدات للأهالى الذين طلبوا البقاء بالمنطقة.
وأشار إلى أن حوالى 435 أسرة حصلت على تعويضات حتى الآن، بإجمالى أكثر من 450 مليون جنيه، فيما فضلت 341 أسرة الحصول على وحدات سكنية بحى الأسمرات، بتكلفة تتجاوز 90 مليون جنيه، ولم تقرر 200 أسرة حتى الآن موقفها.
وقال إن الصندوق رصد 300 مليون جنيه، لبناء عدد من الوحدات للأهالى الذين طلبوا البقاء بالمنطقة، على أن يتم تسكينهم مؤقتًا فى عقارات مؤجرة، لحين الانتهاء من الوحدات الجديدة، والتى سيتم بناؤها على 10 أفدنة.
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