الزراعة تحصن 3 ملايين رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية

وزارة الزراعة

الصاوى أحمد:



أكدت منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون تنمية الثروة الحيوانية، أن الوزارة حصنت نحو 3 ملايين رأس ماشية، أبقارًا وجاموسًا منذ أنطلاق هذة المرحلة التى بدأت فى 11 نوفمبر الماضى على مستوى الجمهورية، ضد أمراض الحمى القلاعية.



وأوضحت أن الوزارة بدأت خطة متكاملة لمواجهة الأمراض الوبائية عبر شقين، أولهما عمل خريطة إلكترونية عن القطاع فى مصر عبر رفع المعلومات عبر قاعدة بيانات إلكترونية وأيضا من خلال لجان التحصين الوقائى التى تنفذ حاليا المرحلة الثانية من التحصين ضد مرض الحمى القلاعية فى المحافظات.



يأتى ذلك فى الوقت الذى انتهت فيه وزارة الزراعة من أعمال رفع قواعد البيانات والإحداثيات لمزارع الإنتاج الحيوانى الصغيرة والمتوسطة لأول مرة، فى 4 محافظات من خلال تقنية أجهزة المسح الجغرافى أو GPS التى تعتمد على تقنيات التليفون المحمول Mobile Application وذلك لوضع قاعدة بيانات تمثل خريطة إلكترونية للثروة الحيوانية فى مصر بهدف حصر ومواجهة الأمراض الوبائية بسرعة والحد من تفشى هذه الظاهرة.



وأكد تقرير صادر من وزارة الزراعة أن تم إنهاء عملية تسجيل البيانات عبر قاعدة البيانات فى البحيرة والمنوفية وأسيوط والأقصر وذلك عبر جهود مديريات الطب البيطرى بالتعاون مع جمعية »مصر الخير«.



وأظهر «التقرير» أنه وفقا لبيانات الحصر ورفع الإحداثيات للمزارع الصغيرة والمتوسطة بلغ عدد المزارع 3756 مزرعة فى هذة المحافظات، بعدد رؤوس أبقار نحو 40 ألفا و118 ألف رأس جاموس مع ملاحظة وجود طاقات متبقية (غير مستغلة ) بقيمة 510 آلاف رأس أيضا.



وأشارت «محرز » إلى أن عمليات الحصر ورفع قواعد البيانات لا تزال جارية فى 9 محافظات أخرى هى كفر الشيخ والجيزة والفيوم وبنى سويف وقنا وسوهاج وأسوان والإسماعيلية والشرقية ليصل إجمالى عدد المحافظات التى وقع الاختيار عليها لـ13 محافظة.



وأكدت أن خطة الخريطة الإلكترونية لقطاع الثروة الحيوانية تستهدف سرعة القضاء على مرض الحمى القلاعية عبر الاستجابة السريعة لتوفير الأمصال واللقحات فى حال اكتشاف إحدى البؤر المصابة عبر تسجيل الأمراض المتفشية فى هذه المنطقة وعدد رؤوس الماشية بها بما يسهل من التعامل معها.



وأظهرت نتائج رفع الإحداثيات فى البحيرة أن بها 895 مزرعة إنتاج حيوانى تحتوى على 16 ألف بقرة و52 ألف جاموسة، والمنوفية بها 21 ألف مزرعة تضم 13 ألف بقرة و22 ألف جاموسة وأسيوط بها 1200 مزرعة تضم 8 آلاف بقرة و37 ألف جاموسة والأقصر بها 624 مزرعة بها 1800 بقرة و6000 جاموسة.



وأطلقت وزارة الزراعة مشروع الخريطة الإلكترونية للتنبؤ بالأمراض الوبائية والمعدية، التى تصيب الحيوان وإنشاء مركز وثائق ومعلومات إلكترونية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى أكتوبر 2015، وذلك لسرعة مواجهة مرض الحمى القلاعية وتوفير قاعدة بيانات عن أعداد المزارع فى كل منطقة على حدة، ومن ثم سرعة التدخل لحصار المرض.