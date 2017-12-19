الكويت الوطنى ينطلق من الديجيتال بانكنج لتعزيز توسعاته

على هامش الاحتفال بمرور 10 سنوات على وجوده فى مصر

الرئيس التنفيذى: القاهرة تمثل ثلث أرباح المجموعة من الخارج





محمد سالم ـ سيد بدر

تركز إستراتيجية بنك الكويت الوطنى – مصر على تعزيز تواجده فى سوق الخدمات المصرفية، وأكدت قيادات البنك أن الديجيتال بانكنج يتصدر أهداف البنك التوسعية فى الفترة المقبلة.





وأشاروا، فى لقاءات أجرتها «المال» معهم، على هامش احتفالية أقامتها المجموعة الأم – أمس الأول– بمناسبة مرور 10 سنوات على انتشارها فى السوق المحلية، إلى سعى البنك لتدشين الموبايل بانكنج والدفع عبر المحمول قريبًا.





قال عصام الصقر، الرئيس التنفيذى لمجموعة بنك الكويت الوطنى ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطنى – مصر فى كلمته على هامش الاحتفالية، أن الاستثمارات الكويتية فى مصر تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار.





ولفت إلى النجاح الذى حققه بنك الكويت الوطنى منذ دخوله السوق المصرية بصورة فاقت توقعات المجموعة عند اتخاذها قرار العمل فى مصر، ما يؤكد ثقتها فى هذه السوق التى تمثل خياراً إستراتيجياً طويل الأجل بالنسبة لها.





وقال الصقر إن الإقتصاد المصرى يبقى من أكبر الاقتصاديات العربية ويتمتع بآفاق إيجابية للنمو وقدرة هائلة على مجابهة أى تطورات قد تؤثر عليه لينهض منها سريعاً محافظاً على كيانه القوى المتماسك، لذا فستظل السوق المصرية واحدة من أبرز الأسواق التى تركز عليها إستراتيجية مجموعة بنك الكويت الوطنى الخارجية لكونها سوقاً واعدة يوفر سبلاً قوية للنمو فى ظل الفرص الاقتصادية الهائلة المتاحة بها وارتفاع عدد السكان فى مصر لأكثر من 100 مليون نسمة وما يحتاجون إليه بطبيعة الحال من خدمات مالية ومصرفية وهو ما يعد فرصة لأى مؤسسة اقتصادية ترغب فى زيادة حجم أعمالها.





وأشار إلى أن قوة أرباح الوطنى – مصر وزيادتها عاماً بعد عام تأتى من كونها أرباحًا تشغيلية ناتجة عن تحسن بيئة الأعمال ولاسيما فى السنوات الأخيرة وهو ما يعكس استقرار الوضع الاقتصادى، مبيناً أن الاستقرار سيخلق فرصاً جديدة للبنك ( استثمارية وتمويلية ) ستسهم فى تحسين مستوى تكامل المنتجات بين البنك والمجموعة وهو ما يعزز وضعه فى السوق المحلية.





وأكد الصقر أن استثمارات مجموعة بنك الكويت الوطنى فى مصر إستراتيجية طويلة الأجل، فيعتبر "الوطنى – مصر" من أهم الأفرع الخارجية التابعة لها، موضحاً أن أهميته للمجموعة تزداد مع مرور الوقت ويتمثل ذلك من خلال نمو أرباحه بشكل مستمر وهو ما يرفع نسبة مساهمته فى إجمالى أرباح المجموعة الى الثلث تقريبًا الآن.





وقال الدكتور ياسر حسن، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطنى – مصر، إن مصرفه يتبنى نموذج أعمال يتسم بالمرونة ويعتمد على المواءمة بين الدراسة المتعمقة للسوق المصرية واستيعاب التطورات العالمية وانعكاساتها من ناحية واحتياجات العملاء المتغيرة من ناحية أخرى.





وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من توسع البنك بجميع جوانب العمل المصرفى لاجتذاب مزيد من العملاء أفراداً وشركات كبيرة وشركات متوسطة وصغيرة لتنمية حجم أعماله من ناحية، وفى الوقت نفسه يساهم فى نشر الشمول المالى بين فئات المجتمع كافة.





وتابع: "نسعى لزيادة الانتشار الجغرافى عبر زيادة شبكة فروعنا، فالبنك لديه الآن 43 فرعاً منتشرة بأفضل المواقع الحيوية بمختلف المحافظات والمدن المصرية ونستهدف الوصول لنحو 60 فرعاً بحلول عام 2020، كما يعد الوطنى - مصر من البنوك القليلة داخل السوق المصرية التى لديها ترخيص إسلامى بجانب الترخيص التقليدى، فيوجد لديه فرعان إسلاميان وهو أمر يتيح للبنك تقديم المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى المنتجات التقليدية.



