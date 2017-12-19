أبرز ملاحظات العامة للمستوردين على لائحة الاستيراد والتصدير

الاتحاد العام للغرف التجارية

المال ــ خاص:



علمت «المال» أن الاتحاد العام للغرف التجارية أرسل مذكرة عاجلة لسعيد عبدالله، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، تطالبه بعقد اجتماع عاجل لعرض ملاحظات الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد، بشأن تعديل لائحة القواعد المنظمة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير التى تعكف على إعدادها الوزارة حالياً، وفقا لخطاب رسمى مذيل بتوقيع علاء عز، أمين عام الاتحاد.



يشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية أعدت أكبر تعديل فى لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير بعدد مواد يصل إلى 118 مادة، وأرسلتها للعرض على مجتمع الأعمال قبل إقرار التعديلات.



وحصلت «المال» على نسخة من ملاحظات الشعبة العامة للمستوردين والتى قامت بإعدادها بناء على مناقشات واجتماعين متتاليين لأعضاء الشعب برئاسة حمدى النجار تموا، خلال ديسمبر الجارى، وتنشر عددًا من ملاحظات الشعبة على التعديلات التى أجرتها الوزارة على اللائحة.



وتمثلت أولى الملاحظات فى أن عددا منها كان تعديلاً فى الألفاظ فقط دون أى تغيير جوهرى، فى حين أن الأصل فى التعديلات الاقتصادية هو الاستقرار ما لم يكن هناك ضرورة للتعديل، ودللت الشعبة على التعديلات التى شملت تغييرا فى الألفاظ فقط، بالتعديل الذى تم فى المادة الأولى بالقسم الأول من اللائحة بالباب الأول فى التعريف والأحكام العامة، والذى شمل تعديلا فى صياغة المادة وبعض ألفاظها.



وشملت باقى الملاحظات التى أوردتها الشعبة، تعديل المادة 11: فتنص مقترحات الوزارة، على أنه لا يجوز لمصلحة الجمارك التصرف فى السلع المخالفة استيرادياً إلا بعد صدور قرار من الوزير المختص، والتعديل المقترح من الشعبة، إضافة لما يجاوز قيمته 2000 جنيه مصرى _ ما يمثل الحد الأددنى لنموذج 4«، وسبب التعديل الذى أوردته الشعبة يكمن فى الحفاظ على وقت المستورد وعدم حجز الرسائل لفترة طويلة دون مبرر قانونى، وذلك بتحصيل غرامة مثل القيمة للسلع المخالفة استيرادية، أى يجوز للجمارك التصالح فى السلع المخالفة استيراديا فى حدود ما قيمته 2000 جنيه مصرى.



وفى المادة 25 والتى تتعلق بالسلع الواردة برسم المعارض، طالبت الشعبة باستثناء من القواعد الاستيرادية الاستيراد بغرض الإنتاج وفى حدود السلع التى لا تعرض على الواردات، وأيضا يستثنى الاستيراد للاستخدام الخاص، والاستيراد للاستخدام الشخصى إلا فى حدود الشق المستندى لهذه الأنواع من الاستيراد أى تقديم بطاقة احتياجات أو رخصة مصنع.



المادة 8، يستثنى من شرط تدوين أسم المنتج وعلامته التجارية، الاستيراد للإنتاج »مستلزمات الإنتاج والاستخدام الخاص والشخصي«.



الفصل التاسع، الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية المادة 32 منها، اقترحت الشعبة تغيير وسيلة الإخطار للوسيلة الإلكترونية فقط تماشياً مع ميكنة الإجراءات، وأن تكون مدد الوقف 7 أيام بدلاً من 10 أيام عمل لتجنب خسائر الأرضيات والغرامات وتضرر أصحاب الرسائل.



المادة 49، يضاف إليها، »وعلى الشركات التى لم تقيد باتحاد الصناعات تقديم عينات للعرض والموافقة عليها من الهية العامة للرقابة على الصادرات والوادرات، وإصدار شهادات منشأ لها «تشجيعًا للصادرات المصرية، ولكن ذلك للسلع ذات المواصفات المناسبة للسوق العالمية وبما لا يضر بسمعة الصادرات المصرية».



المادة86، الإبقاء على البند 1، صورة من عقد الملكية أو استئجار المخزن المطلوب ولا يشترط الترخيص إلا للسلع ذات المواصفات الخاصة مثل المفرقعات أو الكيماويات السامة.



المادة 93، يضاف إليها: «وفى حال عدم وجود علامات جودة عالية يكتفى بفحصها طبقا للمواصفات القياسية المصرية».



يضاف للملحق رقم 2 مسلسل 2، فوانيس السيارات والمارشات والديناموهات، ومسلسل 2 يضاف: «شرط العمل للسيارات ذات الاستخدمامات الخاصة إلى 10 سنوات بخلاف سنة التصنيع».



تُعفى المشاريع الإنتاجية باستيراد مركبات نقل البضائع ذات الوزن الإجمالى فى الحمولة 9 أطنان فأكثر من شرط العمر أو تزداد من 5 سنوات إلى 10 سنوات.



وفى سياق متصل طالبت اللجنة بإنشاء لجنة للرد على تظلمات السلع المرفوضة ظاهرياً فى فروع الهيئة بالموانئ والموافقة على المعالجة للبيانات فى ضوء اللوائح والقوانين وذلك فى مخازن صاحب الشأن، ويكون رد اللجنة خلال 24 ساعة وتتم المعالجة خلال أسبوع من تاريخ النقل والتخزين.



وطالبت الشعبة العامة للمستوردين، وزارة التجارة والصناعة بإعادة النظر فى قرار 43 لتسجيل المصانع، وذلك للسلع التى لا تؤثر على الصحة العامة أو البية، وأيضا لا يكون ليس لها مثيل محلى مناسب.



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