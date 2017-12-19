سنمار الهندية تنتهى من خطتها التوسعية خلال 6 شهور

شركة سنمار الهندية

❏ تستهدف رفع المبيعات إلى 500 مليون دولار



هاجر عمران



تنتهى شركة تى سى آى سنمار الهندية للبتروكيماويات، من ضخ 280 مليون دولار فى السوق المصرية خلال 6 شهور ضمن التوسعات التى تجريها فى مصنعها ببورسعيد لترفع بذلك استثماراتها إلى 1.5 مليار دولار.



قال بى إن جاريامان، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن سنمار تستهدف من التوسعات إنتاج 300 ألف طن من حبيبات كلورايد الكالسيوم لأول مرة فى مصر، وهو منتج يستخدم فى عمليات الحفر والتنقيب ومضاعفة إنتاجية الـ «pvc» أو البولى كلورايد فينيل، وهو منتج يستخدم فى تصنيع الأنانبيب والمواسير إلى 400 ألف طن.



وأكد جاريامان فى تصريح لـ"المال" أن الشركة تستهدف تصدير المنتج الجديد، وهو ما سينعكس إيجابيا على توفير العملة الصعبة للسوق المحلية، وسيكون له تأثير إيجابى على الاقتصاد، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف مبيعات بـ 500 مليون دولار منها 200 مليون دولار من منتجها الجديد كلورايد الكالسيوم.



ويعتبر خام الكلورايد الفينيل من المواد الخام اللازمة فى مجال تصنيع الأنابيب البلاستيكية إلى جانب تنظيف المياه، وجعلها صالحة للاستخدام الآدمى.



وأشار إلى أن السوق المحلية كبيرة، كما أن المشروعات التى تتبناها الحكومة حاليا فى البنية الأساسية، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة إلى جانب الكبارى والمدن الجديدة تمثل فرصة جيدة للشركة؛ لأن هذه النوعية من المشروعات تحتاج إلى المنتجات التى تنتجها الشركة وتستخدم فى تصنيع المواسير وعمليات الحفر وخلافه.



وأكد أن الاتفاقيات التى أبرمتها الحكومة مع الشركاء ودول الجوار مثل تركيا وأوروبا وبعض الأسواق الإفريقية تمثل فرصة كبيرة لزيادة التصدير والنمو، وتابع «نحن بالفعل سعداء للعمل فى مصر للسنة الـ10 هذا العام».



وأضاف أن عدد العمال فى الشركة يبلغ 800 موظف، وستضيف التوسعات 300 فرصة عمل إضافية مباشرة بخلاف الفرص غير المباشرة والتى تفوق أعدادها بكثير الفرص المباشرة.



وأشار إلى أن صناعة الكيماويات هى صناعة كثيفة الاستخدام للتكنولوجيا إلا أن الشركة بالفعل تحتاج إلى عمال محليين خلال الفترة المقبلة للعمل فى التوسعات، مؤكدا أن الشركة تعمل على تدريب الموظفين الجدد فى مصنعها ببورسعيد أو فى ترسلهم للتدريب فى الهند ببعض الأوقات.



و«سنمار» الهندية هى مجموعة شركات عالمية يقع مقرها الرئيسى بجنوب الهند، ويبلغ رأسمالها مليار دولار وتبلغ قيمة أصولها 1.5 مليار دولار من خلال 23 مصنعاً بالهند ومنشآت بالولايات المتحدة ومصر، تم تأسيسها منذ بداية التسعينيات، وهى متخصصة فى قطاع الكيماويات والتكنولوجيا الهندسية والشحن.