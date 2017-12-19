المركزى يشكل لجنة من البنوك ومكاتب المحاسبة لتطبيق IFRS 9

جمال نجم نائب محافظ المركزى

❏ نائب المحافظ: القطاع يراعى كل المعايير الدولية.. بما فيها «بازل 3»

❏ طرح «القاهرة» و«المصرف المتحد» فى 2018.. وجارٍ الاتفاق على آلية البيع

❏ «الأهلى اليونانى» يمتلك رخصة فرع أجنبى .. ولم يطلب رسميا التخارج

❏ استثناء «العقارى» و«الزراعى» من النسبة الجديدة للاحتياطى الإلزامى لحين انتهاء الهيكلة



أحمد الدسوقى



وسهير محمد وسيد بدر



وافق البنك المركزى المصرى على تشكيل لجنة يترأسها، وتضم عددا من البنوك المحلية، بالإضافة لكبرى مكاتب المحاسبة، بهدف دراسة وضع القواعد القابلة للتنفيذ فيما يتعلق بمعيار المحاسبة الجديد IFRS 9.



يقدّم المعيار الجديد متطلبات جديدة للتصنيف والقياس والاضمحلال ومحاسبة التحوّط للأدوات المالية المختلفة ومن المفترض أن يكون إلزامياً خلال 2018، وينص على احتساب مخصصات للديون بناء على التوقعات بحدوث تعثّر أو عدم الدفع من جانب المقترض وليس بناء على التعثر الفعلى كما هو الحال الآن.



وتوقع جمال نجم نائب المحافظ فى تصريحات على هامش مشاركته – أمس – فى احتفالية أقامها بنك الكويت الوطنى بمناسبة مرور 10 سنوات على وجوده بالسوق المحلية، الانتهاء من وضع دليل لتطبيق المعايير خلال الشهور القليلة المقبلة، وعرضها على البنوك للمناقشة وإبداء الملاحظات قبل الشروع فى تطبيقها.



وأكد التزام البنوك المصرية بتطبيق كافة المعايير الدولية بما فيها بازل 3، قائلا: «نحن أكثر تحفظا فيما يخص مبادئ السلامة المالية ومعدلات كفاية رأس المال التى من المتوقع أن تصل إلى %10.5 فى 2019».



وقال إن المركزى وافق على استثناء بنكى «العقارى» و«الزراعى المصرى» من الزيادة الأخيرة التى أقرها مطلع أكتوبر الماضى على نسبة الاحتياطى الإلزامى المفروضة على ودائع العملة المحلية بنحو 4 نقاط مئوية لتصل إلى %14 بدلا من %10، مؤكدا التزام البنوك بتطبيق النسبة الجديدة للاحتياطى باستثناء البنكين، واللذين يقومان بتطبيق النسبة القديمة نظراً لطبيعة عمليات الهيكلة التى يمران بها فى الوقت الحالى.



وبخصوص بنك ناصر الاجتماعى ومدى التزامه بالنسبة الجديدة، قال نائب المحافظ إن البنك غير خاضع لرقابة البنك المركزى حتى الآن وبالتالى فهو غير مطالب بتطبيق النسبة حاليا.



يشار إلى أن نسبة الاحتياطى الإلزامى يتم فرضها على الودائع والحسابات بالجنيه باستثناء شهادات الادخار مدة 3 سنوات فأكثر، وقفز حجم السيولة المودعة فى إطار النسبة عقب أيام من تطبيقها إلى 251.6 مليار جنيه مقابل 178.6 مليار قبل التطبيق.



وعن طرح البنوك فى البورصة، أكد نائب المحافظ طرح بنكى «القاهرة» و«المصرف المتحد» للبيع فى الموعد المحدد خلال 2018، مشيرا إلى أن نسب وأسلوب البيع لكلا البنكين لم يتحدد بعد، ويجرى دراسته فى الوقت الحالى.



وأضاف: «قد يتم التخارج من خلال البورصة أو لمستثمر استراتيجى، سيتحدد ذلك فى الفترة المقبلة بناء على عدد من العوامل يجرى تقييمها حالياً».



يأتى طرح البنكين بالإضافة لحصة من البنك العربى الأفريقى الدولى ضمن برنامج حكومى أوسع يشمل طرح شركات مملوكة للدولة فى البورصة فى مقدمتها شركة إنبى للبترول.



وأكد نجم أن مصرفه لم يتلقَ – حتى الآن – طلبا رسميا من مجموعة البنك الأهلى اليونانى للتخارج من مصر.



وأضاف: «عقدنا مؤخرا اجتماع مع مسئولى البنك لمناقشة إستراتيجية العمل فى مصر، ولم يتقدموا بطلب رسمى للتخارج، بينما قد يحدث ذلك فى أى وقت، لأن إستراتيجيات العمل قابلة للتغيير».



وأوضح أن المجموعة تعمل فى مصر كفرع أجنبى ولا تمتلك رخصة شركة مساهمة يمكن بيعها وبالتالى إذا ما قررت التخارج فإنه سيكون على غرار البنك الوطنى العمانى.



كانت تقارير صحفية أشارت إلى طلب المجموعة اليونانية من مكاتب الاستشارات المالية، تقديم عروض لإدارة عملية بيع محتملة لفروعها التابعة فى مصر.



وتأسس البنك الأهلى اليونانى الذى يملك 17 فرعاً فى مصر مع مطلع القرن الماضى، كأول استثمار مصرفى يونانى بمصر لخدمة الجالية اليونانية آنذاك.



59 مليار دولار حصيلة النقد الأجنبى منذ التعويم



قال نائب محافظ البنك المركزى المصرى، جمال نجم، إن تدفقات النقد الأجنبى إلى البنوك المحلية – باستثناء المركزى - بلغت 59 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.



وقررت مصر تحرير سعر صرف الجنيه فى الثالث من نوفمبر 2016 فى إطار اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولى، يتضمن إصلاحات تهدف إلى تنشيط الاقتصاد.



وأضاف نجم أن البنوك قامت بتدبير ما بين 68 و70 مليار دولار لتمويل التجارة الخارجية.



ويشير الفارق بين حجم التدفقات والتدبير إلى التزامات بنكية فى انتظار وقت الاستحقاق، حسب مسئول بارز لدى أحد البنوك الحكومية.



وأشار نائب المحافظ إلى حرية دخول وخروج النقد الأجنبى، قائلا: «الأمور تسير بشكل طبيعى الآن، والسوق أصبحت مفتوحة».



وكان بيان ميزان المدفوعات عن الربع الأول من العام الحالى – الصادر الأسبوع الماضى – قد كشف عن قيام الشركات الأجنبية بإجراء تحويلات للخارج بقيمة 877 مليون دولار فى الفترة من يوليو وحتى نهاية سبتمبر 2017.



استهلاك %100 من الشريحة «التمويل العقارى» الأولى وبدء إتاحة الثانية



قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى، إن البنوك المحلية استهلكت %100 من الشريحة الأولى الخاصة بمبادرة التمويل العقارى بقيمة 10 مليارات جنيه، وتم البدء فى إتاحة الشريحة الثانية بنفس القيمة.



وأطلق المركزى المبادرة عام 2014، وتستهدف إتاحة قروض لتملك المساكن فى المدن الجديدة بفائدة منخفضة 7 و%8 لمحدودى ومتوسطى الدخل على التوالى.



وأكد نجم، فى تصريحات على هامش مشاركته – أمس – فى احتفالية أقامها بنك الكويت الوطنى بمناسبة مرور 10 سنوات على عمله بالسوق المحلية، أنه لا توجد تعديلات على المبادرة فى الوقت الحالى.



وردا على سؤال لـ«المال» حول مطالبة المطورين العقاريين برفع قيمة الوحدات المسموح بتمويلها عبر المبادرة إلى أكثر من مليون جنيه بدلا من 950 ألفا، قال نجم إن المركزى رفع قيمة الوحدات أكثر من مرة، وأن الاستمرار فى ذلك قد يخرج المبادرة عن هدفها الخاص بتمويل أكبر عدد من الوحدات واستفادة شريحة عريضة من المواطنين، متسائلا: «أيهما أفضل، تمويل وحدة سكنية بمليون جنيه لفرد واحد، أم تمويل 5 وحدات بنفس القيمة لـ5 أفراد؟».



مبادرة المشروعات الصغيرة أضافت 49 مليار جنيه لقروض القطاع فى عام



قدر جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، حجم القروض التى أضافتها مبادرة البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 12 شهرا بنحو 49 مليار جنيه، مؤكدا قدرة البنوك فى تحقيق المستهدف الخاص بوصول تمويلات القطاع إلى 200 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2020.



وتنص مبادرة المشروعات الصغيرة على منح القروض بفائدة مخفضة لا تتجاوز %5 لعملاء القطاع، بينما انضمت إليها مبادرات أخرى تتعلق بإتاحة تمويلات للسلع الوسيطة لقطاعات التصنع الزراعى والإنتاجى بفائدة %7.



ونفى نائب المحافظ سعى البنك المركزى لتدشين مبادرة خاصة بالتمويل متناهى الصغر، قائلا إن البنوك تقوم بالفعل بتمويل القطاع عبر تقديم القروض للجمعيات ومؤخرا للشركات بشكل مباشر.



وكان المركزى قد أطلق ضوابط فى مايو الماضى لتحفيز تمويل المشروعات متناهية الصغر تستهدف بالأساس الوصول بإجمالى تمويلات القطاع لنحو 30 مليار جنيه الفترة المقبلة، يستفيد منها 10 ملايين عميل خلال السنوات القليلة المقبلة.



ووافق المركزى على إضافة قيمة التمويل متناهى الصغر المباشر وغير المباشر، إلى نسبة الـ%20 من إجمالى محفظة القروض المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الواجب على القطاع المصرفى تحقيقها بحلول 2020، بالإضافة لوضع معايير استرشادية للبنوك لدراسة الجمعيات ائتمانيا فى سبيل الوصول إلى نموذج موحد يقوم على إتاحة التمويلات للجمعيات والشركات والعملاء.