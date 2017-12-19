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متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
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الوحدة
595.00
عيار 21
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عيار 18
680.00
عيار 24
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اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
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الارز
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الزيت
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السكر
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المكرونة
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الدقيق
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الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
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الفراخ البلدي
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الفراخ البيضاء
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ديك رومي
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بط
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سمك بلطي
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سمك بوري
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سمك مكرونة
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جمبري
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كابوريا
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لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
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مواقيت صلوات الثلاثاء 19 ديسمبر
الثلاثاء 19 ديسمبر 2017 09:29 ص
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مواقيت الصلاة
المال - خاص
تقدم بوابة "المال" بيانا بأوقات الصلاة اليوم في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية..
لمدينة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قيام
Alexandria
05:20 AM
06:53 AM
11:57 AM
02:43 PM
05:01 PM
06:25 PM
01:13 AM
Assiut
05:09 AM
06:38 AM
11:52 AM
02:46 PM
05:05 PM
06:26 PM
01:07 AM
Asyut
05:09 AM
06:39 AM
11:52 AM
02:46 PM
05:05 PM
06:26 PM
01:07 AM
Cairo
05:13 AM
06:45 AM
11:52 AM
02:40 PM
04:58 PM
06:21 PM
01:08 AM
Damanhour
05:18 AM
06:50 AM
11:55 AM
02:41 PM
04:59 PM
06:23 PM
01:11 AM
Damanhur
05:18 AM
06:50 AM
11:55 AM
02:41 PM
04:59 PM
06:23 PM
01:11 AM
Giza
05:13 AM
06:45 AM
11:52 AM
02:40 PM
04:59 PM
06:22 PM
01:07 AM
Port Said
05:11 AM
06:43 AM
11:48 AM
02:33 PM
04:52 PM
06:16 PM
01:04 AM
Suez
05:08 AM
06:39 AM
11:47 AM
02:35 PM
04:54 PM
06:17 PM
01:02 AM
Tanta
05:15 AM
06:47 AM
11:53 AM
02:39 PM
04:58 PM
06:22 PM
01:08 AM
Zagazig
05:13 AM
06:45 AM
11:51 AM
02:38 PM
04:56 PM
06:20 PM
01:06 AM
Cairo Governorate
05:13 AM
06:45 AM
11:52 AM
02:40 PM
04:59 PM
06:22 PM
01:07 AM
Mansoura
05:14 AM
06:47 AM
11:52 AM
02:37 PM
04:56 PM
06:20 PM
01:08 AM
Alexandria Governorate
05:20 AM
06:53 AM
11:58 AM
02:43 PM
05:01 PM
06:25 PM
01:13 AM
6 October City
05:14 AM
06:45 AM
11:53 AM
02:41 PM
05:00 PM
06:23 PM
01:08 AM
Gizah
05:12 AM
06:44 AM
11:52 AM
02:40 PM
04:59 PM
06:22 PM
01:07 AM
Mansourah
05:14 AM
06:47 AM
11:52 AM
02:37 PM
04:56 PM
06:20 PM
01:08 AM
October 6
05:14 AM
06:45 AM
11:53 AM
02:41 PM
05:00 PM
06:23 PM
01:08 AM
Sharm al Shaikh
04:58 AM
06:28 AM
11:40 AM
02:32 PM
04:51 PM
06:13 PM
12:55 AM
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