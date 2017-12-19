برلماني يتقدم بطلب إحاطة لاسترداد الأموال من سويسرا

ياسمين فواز:





تقدم النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بطلب إحاطة بشأن وقف التعاون القضائي من الجانب السويسري لاسترداد الأموال المصرية المهربة للخارج لسببين هما عدم وجود ما يفيد تورط الاشخاص محل تلك الطلبات في ارتكاب الوقائع محل التحقيقات الجنائية المصرية وعظم تحديد الرابط بين الجرائم محل التحقيق في مصر بسويسرا، بالاضافة الى أن وزارة العمل السويسرية ارسلت طلبات المساعدة القضائية والخاصة بعدد من رموز نظام مبارك الي النيابة العامة السويسرية لتنفيذهاغير أن العناصر اللازمة لتنفيذ تلك الطلبات لم تتحقق خاصة بعد صدور أحكام نهائية بالبراءة ولتقادم الدعاوى.



وأضاف الخولي أن النيابة العامة المصرية أشارت في بيان لها الي ان الاسباب التي ساقها الجانب السويسرى غسر صحيحة علي وجه الاطلاق ،خاصة وانه لا تزال هناك تحقيقات جارية حتي الان بصدد الاشخاص محل طلبات المساعدة القضائية المرسلة من مصر الي الجانب السويسرى الي جاني عدم وجود تصالح مع الاسماء المذكورة من جانبهم،حيث أن أعمال التصالح التي تمت قد وقعت مع اشخاص بخلاف الواردة أسمائهم وأخطرت السلطات السويسرية بهذه التصالحاا حال ابرامها،وليس من بينهم الاسماء التي اشتمل عليها قرار النيابة العامة السويسرية بغلق التعاون القضائي،بالاضافة الي عدم انقضاء الدعاوى الجنائية بحق المتهمين او سقوط العقوبة المقضي بها عليهم وصدور احكام بالإدانة ضد بعض المتهمين ممن وردت أسماؤهم بقرار النيابة العامة السويسرية او ممن كانوا محلا لطلبات مساعدة قضائية.





وطالب الخولي وزارتي العدل والخارجية بالتدخل الفورى ،وكما دعا لاستدعاء السفير السويسرى والتواصل مع كافة الجهات المعنية لاستعادة اموال المصريين المهربة الي الخارج ،واحالة الطلب الي اللجنة المختصة لمناقشته.