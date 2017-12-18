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اقتصاد وأسواق
التأمين الصحي: سنقدم الخدمات مجانا إلى 27 مليون نسمة
الإثنين 18 ديسمبر 2017 10:06 م
التأمين الصحي وعلاج المرضى
أخر الأخبار
التأمين الصحي وعلاج المرضى
بحسب القانون الجديد
أحمد صبرى
قال الدكتور على حجازى رئيس هيئة التامين الصحي إن هناك 8 مستشفيات ببورسعيد تم تجهيزها لتكون نواة لمشروع التأمين الصحي الشامل والذى وافق عليه البرلمان اليوم مؤكدا أنه سيتم البدء بمحافظة بورسعيد ثم الإسماعلية والسويس.
وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسؤليتي على قناة صدي البلد إلى أن المشروع سيوفر الرعاية الصحية الكاملة بشكل مجاني لـ27مليون مصري غير قادر سيتم تحديدهم عبر لجان متخصصة كما سيتم إعفاء أبناء غير القادرين من الاشتراكات.
وأكد أن أصحاب الأمراض المزمنة سيتم إعفاءهم من رسوم الاشتراكات والتى تقدر بـ3% من إجمالى الدخل وستشمل أمراض منها الضغط والسكر والأورام.
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