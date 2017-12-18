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سرقة الآثار تنتظر قانونا بالسجن المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه
الإثنين 18 ديسمبر 2017 09:46 م
وزارة الآثار
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وزارة الآثار
دعاء محمود
عقدت اليوم الإثنين لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب اجتماعا لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار، وكذلك المشروع المقدم من النائب / محمد فرج عامر وعدد من أعضاء المجلس، في الموضوع ذاته.
وأوضح محمد رمضان المشرف العام على مكتب وزير الاثار، في بيان أنه من أبرز ما تضمنه مشروع القانون هو تغليظ العقوبات على نحو يمثل الردع العام والخاص لكل من تسول له نفسه بارتكاب أى من الجرائم المتعلقة بلآثار، حيث تم تشديد العقوبات من السجن المشدد إلى السجن المؤبد ومن السجن إلى السجن المشدد ومن الحبس إلى السجن، هذا بالاضافة إلى مضاعفة القيمة المالية للغرامات لتصل إلى عشرة ملايين جنية فيما يتعلق بجرائم تهريب الآثار خارج البلاد
وأضاف رمضان أن مشروع القانون استحدث مادة جديدة لتجريم الأفعال التي تنطوي على إيذاء السائحين من قبل الباعة الجائلين أو المتسولين أو غيرهم داخل المواقع والمناطق الآثرية والمتاحف للحفاظ على الشكل الحضاري الذي يجب أن تكون عليها.
كما تم إضافة نص بالتصدي بعقوبة رادعة وهي السجن المؤبد لكل من قام داخل أوخارج البلاد بتأليف عصابة أو إدارتها أو تنظيمها، أوالإنضمام إليها أو الإشتراك فيها بغرض سرقة وتهريب الأثار خارج البلاد.
بالإضافة إلى تعديل المادة رقم 17 من قانون الآثار الحالي لتشمل آلية أكثر سرعة وفعالية لايقاف التعديات على المواقع والمناطق الآثرية، وتحرير محضر بالمخالفة ثم استصدار قرار بإزالة التعديات خلال عشرة أيام من تاريخ موافقة اللجنة الدائمة.
ومن جانبه، قال محمد عبدالعزيز مدير عام القاهرة التاريخية، أن الاجتماع اليوم شهد حوارا بناءا وملاحظات قيمة من اعضاء مجلس النواب والتى أضافت قوة لمقترح القانون والذي إنتهى بمناقشة 31 مادة من القانون، ومن المقرر أن يتم غدا استئناف اعمال اللجنة لمناقشة باقي مواد القانون.
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