أحمد علي









كشف ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة "إيجل" للاستشارات المالية، أن شركته تخطط لتنفيذ طرح 20% من أسهم شركة نيوكاسل للاستثمار الرياضي ببورصة النيل، خلال يناير المقبل.





وأضاف، لـ"المال"، أن شركته– راعي عملية قيد "نيوكاسل"– أوشكت على الانتهاء من تلبية مطالب الهيئة العامة للرقابة المالية، موضحًا أن المتبقي فقط للحصول على عدم الممانعة هي إجراءات إدارية فقط.





وأوضح رئيس مجلس إدارة "إيجل" للاستشارات المالية، أن "الرقابة المالية" التزمت بالمدة الزمنية المحددة للرد على طلبات القيد بالبورصة، والبالغة 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.





يُذكر أن "نيوكاسل" كانت قد حصلت، في سبتمبر الماضي، على موافقة إدارة القيد بالبورصة على البدء في إجراءات القيد، قبل قيام "الرقابة المالية" في أكتوبر الماضي بتعديل قواعد القيد وقصر الموافقة ومراجعة أوراق القيد والطرح عليها.





يُشار إلى أن شركة إيجى ترند للاستشارات المالية انتهت من إعداد تقرير القيمة العادلة لأسهم نيوكاسل، وحددت القيمة العادلة بسعر 2.07 جنيه، كما تمت الموافقة على تحديد 2.03 جنيه كسعر للطرح، كما يتولى مكتب الشريف للاستشارات المالية مهام المستشار القانونى لطرح نيوكاسل ببورصة النيل.



