مكاسب لجميع البورصات العربية بقيادة السعودية وأبوظبى

البورصات العربية صورة جديدة

خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات جميع البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين بقيادة السعودية وأبوظبى وسط تداولات ضعيفة بينما أغلقت بورصتا قطر والبحرين أبوابهما بسبب عطلات عامة.



وذكرت وكالة رويترز إن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية قفز بحوالى 1.4 % ليزداد إلى 7192 نقطة في تداول نشط مع صعود أسهم 5 من شركات الأسمنت المدرجة من الأسهم العشرة الأنشط وكان 6 منها بين أكبر 10 رابحين في السوق حيث قفز سهم شركة اسمنت نجران 6 % بعد أن صعد 4.5 % فى الجلسة السابقة.



وتقدم مؤشر سوق مال أبوظبي العام بأكثر من 1.1 % ليزداد إلى 4397 نقطة بفضل مكاسب سهم شركة أدنوك للتوزيع التى بلغت 2.6 % ليبلغ سعره 2.74 درهم وكان الأكثر تداولا في البورصة.



وارتفعت مؤشرات أسوق دبي والكويت و مسقط بحوالى 0.2 % لكل منها لتصعد إلى 3372 نقطة و 6370 نقطة و 5088 نقطة على الترتيب.



وكسب المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية نيبة طفيفة بلغت حوالى 0.03 % ليستقر عند 14721 نقطة بقيادة سهم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية الذى قفز بأكثر من 5.5 % كما قفز سعر سهم شركة غاز مصر المتخصصة في الأعمال الهندسية وصيانة الغاز الطبيعي بحوالى 10 % ليسجل صعودا قويا لثلاث جلسات متتالية.







