2.6 مليار جنيه زيادة بقروض القطاع العائلى خلال سبتمبر

البنك المركزى 1

أحمد الدسوقى





قال البنك المركزى إن قروض القطاع العائلى بالعملتين المحلية والأجنبية ارتفعت بنحو 2.7 مليار جنيه، نهاية سبتمبر الماضى، لتصل الى 243.8 مليار جنيه، مقابل 241.1 مليار جنيه فى أغسطس الماضى.



وبحسب "المركزى" فإن إجمالى أرصدة الإقراض لدى القطاع المصرفى ارتفعت بقيمة 13 مليار جنيه، نهاية سبتمبر الماضى، لتصل إلى 1.414 تريليون جنيه، مقابل 1.401 تريليون جنيه نهاية أغسطس الماضى.



ولفت "المركزى"، فى أحدث تقاريره، إلى أن قروض الخدمات بالعملتين المحلية والأجنبية زادت بنحو 2.5 مليار جنيه لتصل إلى 316.7 مليار جنيه، فى سبتمبر الماضى، مقارنة بـ314.2 مليار جنيه فى أغسطس الماضى.



وأشار إلى أن قروض الصناعة بالعملتين المحلية والأجنبية نمت بشكل طفيف ليسجل إجمالى القروض الموجهة لهذا القطاع فى سبتمبر الماضى 377.6 مليار جنيه، مقابل 377.5 مليار جنيه فى أغسطس الماضى.