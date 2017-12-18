صناعة النواب تلزم مصنع الحديد والصلب بتقديم خطة تطويره خلال شهر

ياسمين فواز









ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، أمس الأحد، طلبات الإحاطة المقدَّمة من الأعضاء سعد الجمال، وعلاء عابد، وعبد الحميد كمال، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل حماية مصانع الحديد والصلب المصرية، وخاصة مصنع الحديد والصلب الكائن بمنطقة التبين بمحافظة القاهرة باعتباره رمزًا للصناعة الوطنية.





ووفقًا للنائب محمد الزيني، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، فإن اللجنة انتهت فى اجتماعها إلى إلزام مصنع الحديد والصلب بالتبين بتقديم خطة تطوير وبرنامج متكامل لتطوير المصنع إداريًّا ومستقبليًّا، وزيادة الإنتاج وتصحيح مسار المصنع من الخسارة إلى تحقيق أرباح، مضيفًا أن الخطة سيضعها القائمون على المصنع تحت إشراف الشركة القابضة.



