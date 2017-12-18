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بنـــوك
المركزي: 18.8 مليار دولار استثمارات الأجانب بأذون الخزانة بنهاية أكتوبر
الإثنين 18 ديسمبر 2017 06:18 م
البنك المركزي المصري
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البنك المركزي المصري
سيد بدر:
سجلت استثمارات العملات الأجانب بأذون الخزانة الحكومية رقمًا قياسيًا جديدًا لتسجل نحو 18.849 مليار دولار بنهاية أكتوبر مقابل 17.467 مليار بنهاية سبتمبر السابق عليه بزيادة 1.382 مليار دولار، وفقًا للبنك المركزي.
وقال وزير المالية، عمرو الجارحي، إنه من المتوقع أن تسجل إجمالي استثمارات الأجانب بأذون الخزانة بنهاية العام الجاري نحو 20 مليار دولار .
وأقبل الأجانب بشكل كبير على أدوات الدين الحكومية منذ تعويم العملة المحلية في الثالث من نوفمبر 2016، وهو ما وفر للدولة موارد دولارية كبيرة
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