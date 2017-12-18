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اقتصاد وأسواق
اقتصادية النواب تناقش تعديلات قانون سوق المال
الإثنين 18 ديسمبر 2017 05:24 م
النائب عمرو غلاب
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النائب عمرو غلاب
غلاب: إجراء حوار مجتمعى مع البورصة وجمعيات الأوراق المالية
عرض القانون على الجلسة العامة بالشهور الأولى من 2018
شريف عمر
عقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعًا، أمس، مع كل من محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائبه خالد النشار، وعبد الحميد إبراهيم عضو الهيئة؛ للاستماع للتعديلات التى تقدمت بها الهيئة على القانون رقم 95 لسنة 1992 المنظم لسوق المال.
قال عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية، إن عمران استعرض فى الجلسة أبرز التعديلات المنتظرة على القانون، والتى تشمل تنظيم تعاملات سوق خارج المقصورة ونقل الملكية، وتعديل الرسوم التى تحصّلها جهات سوق المال، وإصدار وتنظيم بورصات العقود الآجلة والسلع، علاوة على تعديل بند عقوبات المخالفين فى السوق، وتأسيس اتحاد للعاملين بالسوق.
وتابع غلاب، فى تصريحات خاصة، لـ"المال"، أن أعضاء اللجنة سيتجهون لفتح حوار مجتمعى مع المهتمين بسوق المال، وفى هذا الصدد سيتم دعوة مسئولى البورصة، وجمعيات الأوراق المالية، واستشارى سوق المال؛ للتعرف على آرائهم فى التعديلات المقترحة، ومن المخطط إجراء نقاش باللجنة خلال الأسبوع المقبل.
واستطرد: بعد انتهاء الحوار المجتمعى، سيتم نقل التعديلات للجلسة العامة للمجلس؛ لعرض التعديلات وشرحها على النواب؛ بهدف الحصول على موافقتهم، كآخر خطوات إقرار التعديلات، والتى من المرجح الانتهاء منها بالشهور الأولى من العام المقبل.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية أن مجلس النواب أبدى اهتمامًا بإنهاء تعديلات القانون فى فترة سريعة، فى ظل رؤيتهم لأهمية دور سوق المال فى الجانب التمويلى للمشروعات، علاوة على محوريته فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى، والذى يضم طرح عدة شركات حكومية بالبورصة.
وتتجه الحكومة لطرح حصة من أسهم كل من بنك القاهرة وشركة إنبى للبترول، فى البورصة؛ بهدف دعم السوق وخلق مصدر تمويلى للشركات الحكومية عبر سوق الأوراق المالية.
وفى أغسطس الماضى وافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل قانون سوق المال، ليسمح بإدخال أدوات جديدة للبورصة، من بينها الصكوك والسماح بإنشاء بورصة للسلع والصكوك؛ بهدف شريحة كبيرة من المستثمرين المحليين والعرب، والتى ترفض الاستثمار فى أدوات الدخل الثابتة، وتتيح الآلية للبنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلى.
مجلس النواب
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